Burgers willen noodlijdend Hema kopen, gaat dit plan de Hema redden?

Is Hema de winkel van alle Nederlanders? Wel als het aan initiatiefnemer Mei Li Vos van KoopdeHema ligt. Met geld van gewone burgers wil stichting Het Enige Nederlandse Alternatief (Hena) een minderheidsaandeel aanschaffen in de noodlijdende warenhuisketen. Inleg van een tientje is mogelijk al voldoende om indirect eigenaar van de rookworstverkoper te worden.

Al jaren dreigt Hema te bezwijken onder een zware schuldenlast, veroorzaakt door investeringsfondsen (in jargon: private equity) met eurotekens in de ogen. Een laatste poging om de schulden te saneren mislukte eerder dit jaar. De toenmalige schuldeisers hebben het nu voor het zeggen bij de keten. Op hun beurt proberen zij Hema weer te slijten aan een investeringsfonds: Parcom of Alteri. De initiatiefnemers van Hena hopen als juniorpartner met de uiteindelijke koper te overleggen over de bedrijfskoers.

Waar komt dit initiatief vandaan?

Hena is een samensmelting van Hema’s activistische fanclubs HoudeHema en WeLoveHema. De initiatiefnemers kunnen de onzekere toekomst van de populaire warenhuisketen niet langer aanzien. “Lion Capital heeft de Hema als eigenaar zo volgehangen met schulden, dat de winkel bijna kopje onder gaat. Terwijl het in de kern een winstgevend bedrijf is”, zegt Vos. Het Eerste Kamerlid van de PvdA spreekt op persoonlijke titel. Naast economische drijfveren speelt ook sentiment een rol bij de geldinzameling. “Het is het meest geliefde merk van Nederland. Expats missen de Hema.”

Wat wil Hena met Hema?

Belangrijkste doel is voorkomen dat Hema uitgroeit tot een tweede V&D. “Daar ben ik wel bang voor. Er kan een goede koper komen, die wil investeren. Maar ook een nieuwe Lion Capital”, zegt Vos. Inhoudelijk wil Vos niet al te veel vooruitlopen op de te volgen bedrijfsstrategie. Eerst maar eens geld inzamelen en minderheidsaandeelhouder zien te worden. Hema is niet beursgenoteerd, dus als de nieuwe koper weigert in te gaan op Hena's avances, houdt het direct op. Een paar logische keuzes ziet Vos al wel: “Focus op de kernmarkten. In de Benelux, Noord-Frankrijk en een stuk van Duitsland gaat het goed met Hema. En de webwinkel moet verbeterd.”

Hoeveel geld moet Hena ophalen om iets te zeggen te hebben bij Hema?

Eerder dit jaar zetten schuldeisers van Hema een streep door vorderingen ter waarde van 300 miljoen euro. In ruil daarvoor kregen ze alle Hema-aandelen. Dat is nog geen verkoopprijs, maar geeft wel een indicatie van de waarde van het bedrijf. Ook een schatting van retaildeskundige Cor Molenaar loopt in de honderden miljoenen.

Een bedrag met zoveel nullen lijkt voor Hena niet haalbaar. Van kleine beleggers mag het burgerinitiatief tot maximaal vijf miljoen euro aannemen – bij grotere inzamelingen gelden strengere regels. Investeerders die meer dan een ton willen overmaken hebben niet te maken met een bovengrens, maar de vraag is hoeveel Hema-liefhebbers zulke bedragen onder hun matras hebben liggen. De eventuele stem van Hena op de toekomstige aandeelhoudersvergadering zal dus hoogstwaarschijnlijk symbolisch van aard zijn.

Heeft het plan kans van slagen?

“Je kunt het niet serieus nemen”, zegt Molenaar. Het burgerinitiatief is simpelweg te klein en niet professioneel genoeg, zegt hij. “De kans dat je je geld terugkrijgt is niet onwijs groot. Het is bijna liefdadigheid. Niet voor niets zijn ze al een keer terzijde geschoven.” Molenaar doelt op de poging van Hena om deze zomer een bod op Hema uit te brengen.

De investeringsfondsen zitten niet op de goedwillende burgers te wachten, denkt Molenaar. “Dan zit je als koper met certificaathouders. Die willen inspraak, bijvoorbeeld bij het tegenhouden van een reorganisatie. Je haalt een lastpost binnen.” Vos hoopt op een constructievere houding. “Onze mensen hebben iets met Hema. We willen een voet tussen de deur, zodat we dingen op de agenda kunnen zetten. Het is geen vijandige overname, maar een vriendelijk aanbod.”

