Buitenpret-bedrijven hebben het zwaar: grote verliezen en ontslaggolven

Er zijn van die cijfers die fraai (hoewel fraai?) aangeven hoe hard de coronacrisis kan toeslaan. Neem de bezettingsgraad van de Europese hotels van het Hilton-concern. Die lag in april, mei en juni op 7 procent. Met andere woorden: van de 100 kamers stonden er 93 leeg. Een jaar eerder zaten die kamers nog voor bijna driekwart vol.

De Amerikaanse hotelgroep, goed voor ruim 6200 hotels en 983.000 kamers in 114 landen, behoort tot de bedrijven die het hardst zijn geraakt door de crisis. Een gemiddelde kamer in een Hilton hotel leverde het bedrijf in het tweede kwartaal 21 dollar aan omzet op, tegen iets meer dan 100 dollar vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de hotels is een of meerdere dagen gesloten geweest. Amerikaanse hotels stonden voor iets meer dan driekwart leeg, Aziatische voor 70 procent. Eind juli was 96 procent van de hotels weer open. Vanwege de sterk gedaalde inkomsten neemt Hilton afscheid van 2100 personeelsleden, bijna een kwart van het totale personeelsbestand. Het concern leed in het tweede kwartaal van dit jaar een verlies van 432 miljoen dollar.

Hilton valt onder wat in VS de ‘beach-bedrijven’ is gaan heten, waarbij ‘beach’ staat voor booking (boeken van hotels, kamers, taxi’s en evenementen), entertainment (pret), airlines (luchtvaartmaatschappijen), cruises en hotels. Noem het de bedrijven die zeer coronagevoelig zijn gebleken. Booking.com hoort daar ook bij. Begin deze week maakte de van oorsprong Nederlandse boekingsfirma al bekend dat het van ongeveer een kwart van zijn 17.000 werknemers af wil.

Uber leed onder én profiteerde van corona

Donderdag kwam Booking, dat in Nederland bijna 65 miljoen aan steun ontving van de overheid, met zijn kwartaalresultaten. Het aantal geregelde overnachtingen lag 87 procent lager dan vorig jaar: waar vorig jaar nog een kwartaalwinst van 1 miljard dollar werd gemaakt, was er nu een verlies van 443 miljoen. Het ‘beachconcern’ merkt wel dat de vraag naar zijn diensten weer aantrekt, vooral van mensen die in eigen land op vakantie willen. Hilton heeft trouwens dezelfde ervaring.

Nog een bedrijf dat ongeveer een kwart van zijn personeelsleden (in zijn geval: 6700 mensen) naar huis stuurde: Uber, dat de vraag naar zijn vervoerdiensten (vooral taxi’s, maar ook scooters) met 75 procent zag teruglopen. Maar Uber profiteerde ook van corona. Het vervoer van maaltijden (Uber Eats) verdubbelde, vergeleken met een jaar geleden. Opeens is Uber, naar omzet gemeenten althans, geen taxi-bedrijf dat ook maaltijden levert, maar een maaltijdenbezorger die ook aan taxidiensten doet. Uber ziet veel heil in bezorgen en levert in de VS inmiddels ook levensmiddelen en pakketten.

Het kan, zo blijkt het voorbeeld van Uber, in crisistijden prettig zijn om op meerdere gebieden actief te zijn. ‘Focussen’ (lees: specialiseren) mag in het bedrijfsleven de trend zijn, het heeft als nadeel dat bedrijven kwetsbaar zijn als hun marktomstandigheden slecht zijn. Zie Hilton, zie Booking.com. The Walt Disney Company zit met zijn themaparken en zijn cruises in de ‘beachhoek’. De Amerikaanse parken waren dicht in het tweede kwartaal, Disneyland Parijs ook en alleen de Aziatische parken waren deels open. Dat leverde het concern miljardenverliezen op.

Maar de grote mediapoot, met onder meer de streamingdienst Disney+, zorgde voor enige compensatie. Zo bleef de schade voor het concern nog enigszins beperkt, al werd, vooral door afschrijvingen, wel een ongekend verlies van 4,7 miljard dollar geleden. Inmiddels zijn de Amerikaanse parken weer open en dat geldt sinds 15 juli ook voor het park in Parijs, zij het dat er een limiet is gesteld aan het aantal bezoekers, dat onderlinge afstand geboden is en dat bezoekers boven de elf jaar mondkapjes moeten dragen. Net als bij Hilton en Booking zijn er voor Disney weer drukkere op komst, al is de vestiging in Hongkong onlangs op last van de autoriteiten weer tijdelijk gesloten. Uit angst voor een coronagolf.

