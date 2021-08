Buitenlandse toerist heeft weg naar Nederland nog niet teruggevonden

Er verbleven ruim 8 miljoen toeristen in Nederlandse logiesaccommodaties in het voorjaar van 2021. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, maar nog steeds veel minder dan voor de coronapandemie uitbrak. Ten opzichte van 2019 is het aantal gasten in Nederland in het tweede kwartaal 39 procent lager.

Vooral de buitenlandse toeristen hebben de weg naar de Nederlandse accommodaties nog niet teruggevonden. Het aantal buitenlandse gasten daalde van 5,9 miljoen in 2019 naar nog geen 900.000 in het voorjaar van 2021. Daarmee ligt het aantal buitenlandse gasten in het tweede kwartaal van dit jaar nauwelijks hoger dan in het voor de branche rampzalige jaar 2020, toen slechts circa 800.000 buitenlandse gasten hier overnachtten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers.

Vooral de hotels lijden

Nederland is normaal gesproken voor Duitsers en Belgen een van de belangrijkste vakantiebestemmingen voor een korte vakantie. Nu blijven ze weg, en het zijn vooral de hotels die daar onder lijden. Het aantal buitenlandse gasten in hotels is ten opzichte van 2019 met 86 procent gedaald.

Amsterdam voelde dat het hardst. De hoofdstad heeft 90 procent minder buitenlandse gasten ontvangen in april, mei en juni dan in het tweede kwartaal van 2019. Het aantal gasten uit het Verenigd Koninkrijk, in 2019 nog de grootste groep in Amsterdam, was het tweede kwartaal 98 procent lager.

Naar de Zeeuwse kust

De bungalowparken en kampeerterreinen hebben het wegblijven van buitenlanders beter kunnen opvangen door een grote opkomst van Nederlandse gasten. Alhoewel het er niet meer waren dan voor de coronapandemie: er waren in het tweede kwartaal van dit jaar 7,3 miljoen Nederlandse gasten, ongeveer evenveel als in dezelfde periode in 2019.

Al verschilde het wel erg per locatie. Zo steeg in Zeeland het aantal Nederlandse gasten het hardst, zelfs met 71 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Toch nam het totaal aantal gasten aan de Zeeuwse kust in totaal af met 12 procent, met name door het wegblijven van de Duitsers en Belgen.

Noord-Holland is, ondanks de enorme daling van bezoekers, nog steeds de provincie waar de meeste toeristen verblijven. In het tweede kwartaal van 2021 ontving Noord-Holland bijna 1,4 miljoen gasten. Groningen was het minst populair als vakantiebestemming. Die provincie kende met 138.000 het laagste aantal gasten die bleven overnachten.

