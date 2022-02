Buitenlandse ambassadeurs op geheime fraudelijst Belastingdienst

De Belastingdienst is opnieuw in verlegenheid vanwege de geheime fraudelijst waar jarenlang burgers nietsvermoedend op vermeld werden. Twee buitenlandse ambassadeurs in Nederland komen voor op de lijst, maar zij zijn hier niet over geïnformeerd. De Belastingdienst is al weken in overleg met het ministerie van buitenlandse zaken over de vraag hoe ze moet handelen in deze precaire zaak.

De geheime fraudelijst FSV werd begin 2020 uit de lucht gehaald nadat het bestaan ervan was onthuld door Trouw en RTL Nieuws. Er stonden zo’n 270.000 burgers op vermeld als potentieel fraudeur, vaak zonder bewijs en zonder dat zij zich hiertegen konden verweren. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde in oktober vorig jaar dat de Belastingdienst met de lijst ruim twintig jaar de privacywetgeving op ernstige wijze heeft geschonden.

Ruim 200.000 mensen geïnformeerd

Op last van de Tweede Kamer is de Belastingdienst bezig iedereen die voorkomt op de lijst daarover te informeren. Ruim 200.000 mensen hebben inmiddels een brief gehad, maar bepaalde groepen worden niet geïnformeerd. Het gaat om mensen waarover (anonieme) meldingen zijn binnengekomen, of waar andere overheidsinstanties informatieverzoeken hebben gedaan. Bij die laatste groep overlegt de Belastingdienst met de informatieverzoekende instantie of burgers geïnformeerd kunnen worden.

Hoe het kan dat ook twee ambassadeurs op de fraudelijst terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Bij de Belastingdienst vallen zij onder het speciale team Internationale Fiscale Behandeling, dat de fiscale zaken van ambassades, consulaten en internationale volkenrechtelijke organisaties behandelt. Ambassadeurs zijn in principe wel belastingplichtig in Nederland, maar vaak niet voor hun hele inkomen.

Overleg met Buitenlandse Zaken

De Belastingdienst wil niet zeggen welke landen de ambassadeurs vertegenwoordigen ‘vanwege de herleidbaarheid en privacywetgeving’. “Gelet op het belang van zorgvuldigheid en eerbiediging van de internationale context is eerst contact gezocht met het ministerie van buitenlandse zaken over hoe te handelen in dit soort situaties”, zegt een woordvoerder. “Door de Belastingdienst wordt momenteel in overleg met het ministerie van buitenlandse zaken gekeken hoe dit proces verder moet worden doorlopen, ook met inachtneming van de privacywetten en regels.”

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) noemt het ‘wonderlijk’ dat blijkt dat zelfs ambassadeurs voorkomen op de fraudelijst van de fiscus. “Ik wil graag van de minister weten welke landen deze twee ambassadeurs vertegenwoordigen, en waarom zij op de lijst terecht zijn gekomen.”

Ook ambtenaren Belastingdienst op de lijst

Ook intern bij de Belastingdienst leidt de geheime fraudelijst tot hoofdpijn. Ambtenaren van de fiscus zelf hebben namelijk ook brieven gehad dat zij op de lijst staan, en die zijn daar woedend over. Volgens een bron zijn zij niet van plan het erbij te laten zitten, maar het is niet duidelijk hoe de fiscus hiermee omgaat. Kamerleden Pieter Omtzigt en Renkse Leijten (SP) hebben al vragen gesteld over hoeveel ambtenaren van de Belastingdienst op de lijst voorkomen, en welke gevolgen dat voor hen had.

Twee weken geleden bleek uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) nog dat de Belastingdienst mensen op basis van nationaliteit en uiterlijke kenmerken heeft beoordeeld op mogelijke fraude. Staatssecretaris Van Rij wil daar nader onderzoek naar laten doen, maar heeft geen aangifte gedaan wegens discriminatie.

Naar aanleiding van de bevindingen van PwC is maandag wel aangifte gedaan door een eigenaar van een gastouderbureau en twee van zijn klanten. Zij vermoedden jarenlang door de dienst te zijn gediscrimineerd. Het Openbaar Ministerie zag een jaar geleden af van vervolging, nadat de toenmalige staatssecretarissen Van Huffelen en Vijlbrief aangifte hadden gedaan wegens mogelijke discriminatie.

