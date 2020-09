Bruine kroeg maakt plaats voor een afhaalrestaurant: ondernemers zien kansen in de coronacrisis

Nog altijd halen horeca-ondernemers grote bedragen op met crowdfunding. Woensdag verzamelde Wok To Go Amsterdam 165.000 euro, geld dat wordt ingelegd door particulieren en investeerders. Twee weken terug maakten 264 particulieren en investeerders 225.000 euro over naar de Sushi Club die aan de Beethovenstraat in Amsterdam moet komen. Op het platform Horeca Crowdfunding Nederland lijkt de coronacrisis geen horecacrisis te zijn. Alsof de sector het niet ontzettend moeilijk heeft door de antivirusmaatregelen.

Deelnemers aan beide projecten besteedden 250 tot 6000 euro, bedragen die in hoog tempo binnenliepen. Oké, het gaat nu iets minder snel dan voor de coronacrisis, zegt Mark Tamsma, mede-oprichter van het platform. “Maar zodra de inschrijving opent, is het totaalbedrag nog altijd binnen enkele uren bij elkaar. Dat is sneller dan de bank een ondernemer terugbelt.” Investeerders wordt 7 of 8 procent rente per jaar beloofd. In de horeca is dat niet ongebruikelijk, zegt Tamsma.

Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een verbouwing, een uitbreiding of een nieuwe horecalocatie. De pizzarestaurants van Vincenco’s uit Den Haag hebben vorige maand 150.000 euro opgehaald met crowdfunding om een verse diepvriespizza aan andere horecabedrijven te kunnen gaan leveren – een idee dat ontstond tijdens de coronacrisis en waarvoor apparatuur nodig is. Ook wil Vincenzo’s op termijn een nieuw restaurant openen.

Met of zonder overheidssteun worden in de horeca de nodige faillissementen verwacht. De anderhalvemeterregels drukken de omzet en zorgen ervoor dat sommige cafés dicht blijven. De Amsterdamse horecatycoon Won Yip sprak laatst op Radio 1 zijn zorgen uit over de komende ‘kaalslag’ in de horeca. En merkte op dat ondernemers, naast de schulden die ze al hebben, ook nog de crowdfunding hebben, geleend geld van particulieren. Zijn de risico’s van crowdfunding in de horeca niet te groot geworden?

‘Er gaat veel gebeuren de komende maanden’

“Wij vinden dit juist hele prettige marktomstandigheden”, zegt Tamsma. “Zeker, er komen faillissementen aan, eind dit jaar of begin volgend jaar. Vooral de ondernemingen zonder keuken krijgen het zwaar. Maar grote horecabedrijven in Nederland gaan de crisis gebruiken om te groeien. Er komen locaties vrij die zij wel willen hebben. Er gaat veel gebeuren de komende maanden.”

Minder animo Sinds de start in 2014 heeft Horeca Crowdfunding 32 miljoen euro ingezameld voor horeca-ondernemers met grote plannen. Het is niet het enige crowdfunding-platform voor ondernemers. NL Investeert richt zich bijvoorbeeld op het bedrijfsleven. Gijsbert Koren houdt sinds 2011 de cijfers bij van zulke platforms, op de website CrowdfundingCijfers.nl. In de cijfers ziet hij dat het aantal met crowdfunding gefinancierde horecaprojecten dit jaar is teruggevallen. In de eerste acht maanden zijn 54 horeca-projecten gefinancierd voor 7,7 miljoen euro. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode 127 projecten voor 12,9 miljoen euro. Een teruggang van 5,2 miljoen euro. Een van de platforms, Funding Circle, is begin dit jaar uit de markt gestapt. Volgens Koren ligt het gemiddelde rentepercentage per horecaproject op 6,6 procent. Vorig jaar was dat een beetje lager. Kijkend naar alle crowdfundingprojecten voor ondernemers, is het aandeel van de horecasector gedaald, van 20 naar 18 procent.

Bij de banken kunnen zelfs gevestigde horeca-ondernemers nu niet terecht, zegt Tamsma. “De banken zijn afgehaakt. Wij zien nu vooral vraag naar financiering bij de meer gevestigde formules.” De omstandigheden zijn gunstig omdat de overnamesommen lager liggen dan voorheen, en omdat er met vastgoedeigenaren te praten valt over een lagere huur, zegt Tamsma.

“Het klinkt wat onaardig, maar ervaren horeca-ondernemers hangen nu als roofvogels boven de stad. De kleinere cafélocaties, van zo’n 140 vierkante meter, lenen zich bij uitstek voor bezorging en To Go-exploitatie door formules die daarin sterk ontwikkeld zijn. Je kunt bij een faillissementsgolf voor een appel en een ei een A-locatie verkrijgen. Dit doet zich gemiddeld eens in de tien jaar voor.”

Het straatbeeld zal de komende tijd dus veranderen. De kroeg op de hoek maakt plaats voor het bezorgrestaurant. Geen bruin café meer maar een sushi-tent met bezorgscooters voor de deur. Ongezellig? “Nee”, zegt Tamsma. “Denk niet aan simpele afhaaltenten met TL-buizen, maar aan een mooie gelegenheid waar je graag naar binnen zou gaan.”

Scherpe selectie

Hoe zit het met de bedrijven die al gefinancierd zijn door Horeca Crowdfunding? “Zodra de overheid op zondag 15 maart bekendmaakte dat alle eet- en drinkgelegenheden per direct dicht moesten, hebben we besloten om voor alle horeca-ondernemers de rente en aflossingen te bevriezen. Dat duurde twee maanden. Het gaf ondernemers ademruimte en zelf konden we per onderneming gaan kijken wat de omstandigheden waren.”

Vier of vijf van de 140 crowdfunding-projecten hebben het moeilijk, zegt Tamsma. In zo’n geval probeert Horeca Crowdfunding ‘maatwerk’ te leveren. In het uiterste geval betekent dat verkoop van de zaak. “Zolang een zaak nog draait, heeft die altijd nog een bepaalde marktwaarde. In onze overeenkomsten hebben wij altijd de verpanding op de inventaris of op aandelen. Geld uit een verkoop gaat richting de investeerders. Als er nog sprake is van restschuld, dan wordt die ook privé verhaald. Daar is bij dit vijftal projecten nog geen sprake van.”

“Het scheelt dat we altijd een scherpe selectie hebben gemaakt”, zegt Tamsma. “Discotheken of traditionele bedrijven zonder keuken deden we bijvoorbeeld al nooit. Het grootste deel van onze portefeuille bestaat uit grotere of gevestigde formules die ook de kredietcrisis eerder hebben overleefd.”

Lees ook:

Tientallen ondernemers failliet na lening bij ‘innovatieve’ crowdfunders

Ze noemen zich - heel modern - crowdfunders. Het zijn ouderwetse kredietverstrekkers, die van ondernemers woekerrentes vragen van 15 tot 20 procent, en dat zonder toezicht van de AFM.

Ook multinationals werven geld via crowdfunding

Met een financieringsronde onder consumenten haalde Philips in enkele weken tijd ruim 5,5 miljoen dollar op. Crowdfunding is allang niet meer alleen voor innovatieve projecten zonder budget.