Brownies&Downies groeit, dankzij bijzonder personeel en kei-lekker spul

Het is nog vroeg, de winkels zijn nog dicht in Veghel, maar bij lunchroom Brownies&Downies is al volop bedrijvigheid. Een vrolijke jongeman met een verstandelijke beperking ruimt de tafel af en ziet dat de klant zijn stukje brownie niet heeft opgegeten. Zonde vindt hij dat. “Deze zou ik echt doen hoor meneer, want die is kei-lekker!”

De Veghelse vestiging van de koffie-, ontbijt- en lunchformule was in 2010 de eerste die medeoprichter Thijs Swinkels (34) opende. Nu, tien jaar later, telt Brownies&Downies 53 filialen en 1183 ‘bijzondere collega’s’, zoals het bedrijf zijn medewerkers noemt.

Zo’n ongekende groei had Swinkels destijds niet in gedachten, vertelt hij boven een bord salade met geroosterde kip. “Het was een lokaal initiatief, niet gestart als concept. Maar toen we in 2012 ons tweede filiaal openden, beseften we dat we goud in handen hadden.”

Dat goud zit hem niet eens zozeer in het feit dat Brownies&Downies werkt met obers en koks met een beperking. Swinkels en formulemanager Philip Christiaans (25) hebben altijd voor ogen gehad dat de restaurantformule eerst commercieel gezond moest zijn. “Als het concept goed staat, hoef je niet afhankelijk te zijn van subsidies. Die krijgen we nog wel, maar we willen niet dat Den Haag onze grootste aandeelhouder is”, zegt Swinkels.

Het gaat allemaal net even anders

Op eigen benen staan met mooi ingerichte restaurants, een lekkere, herkenbare menukaart en authentiek personeel, dat is de basis. En het lokale ontstijgend. Het gaat allemaal net even anders dan het zoveelste horeca-initiatief op de hoek voor ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals dat heet.

Zo besteedt Brownies&Downies zaken waar anderen beter in zijn liever uit. Werving en begeleiding van de bijzondere collega’s en alle regels en documenten die daarbij horen , laten Swinkels en Christiaans aan een zorgpartner over. Zodat zij zich bezig kunnen houden met locaties zoeken en werving en coaching van franchisers. Christiaans: “Wij concurreren met Anne & Max en Bagels & Beans en willen niet zozeer een lunchketen zijn, meer een sterk merk. Ons grote voorbeeld is Coolblue.”

Beeld Maikel Samuels

Zeker, ze hebben niet voor niets het woordje ‘downies’ in de bedrijfsnaam, een verwijzing uiteraard naar mensen met het syndroom van Down. Maar als het aan Swinkels en Christiaans ligt zou het niet nodig zijn dat zij tot in de eeuwigheid een voortrekkersrol vervullen in werken met mensen met een beperking.

Swinkels: “In een ideale wereld zou Brownies&Downies niet hoeven bestaan. Het zou voor alle bedrijven normaal moeten zijn dat ze bijzondere werknemers in dienst hebben.”

Christiaans denkt er precies zo over. Wat hem betreft maakt een deel van zijn medewerkers een volgende stap, naar een ander bedrijf. “Wij zien daar een rol in: dat wij faciliteren dat mensen doorstromen naar andere werkplekken.” Swinkels: “Een opstapje zijn voor mensen, dat vinden wij mooi.”

Dolletjes met het bedienend personeel

Het is te merken dat ze het mooi vinden; de twee jonge ondernemers praten honderduit en maken intussen dolletjes met het bedienend personeel. Aan energie geen gebrek. Toch vraag je je af hoe ze het klaarspelen om zo’n snelgroeiende keten te runnen, met alles wat daarbij komt kijken. Kunnen ze de groei wel aan? En waar eindigt dit succesverhaal? “De groei heeft ons bijna de kop gekost, dat geef ik eerlijk toe”, zegt Swinkels. “We hebben ons team versterkt en we denken dat er ruimte is voor tachtig vestigingen in Nederland.”

Soms lukt het ook weleens niet, zegt Christiaans, dan heeft hij zo’n dag waarop alles tegenzit. Zo’n dag ook waarop zijn bijzondere collega’s hem leren relativeren. “Dan loop ik hier even binnen en krijg ik een knuffel.”

Lees ook:

Zijn deze mensen met een beperking straks klaar voor de arbeidsmarkt?

Toon Beerens begeleidt op kleine schaal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.