Brouwer Budweiser betreedt brutaal bomvolle biermarkt

Kroegtijgers, festivalgangers en dorstige supermarktbezoekers krijgen er een bieroptie bij in Nederland: het wereldberoemde Budweiser komt eraan. Onder de naam Bud introduceert brouwer AB InBev het bier in de komende weken mondjesmaat in horecagelegenheden en op festivals, dit najaar wachten de supermarkten. “We gaan goed gebruikmaken van onze naamsbekendheid”, zegt woordvoerder Sjors van Drie van AB InBev. “We betreden de markt met Amerikaans zelfvertrouwen. Wij brengen de king of beers.”

Bij het rondventen van die reputatie kan het merk zich beroepen op allerhande internationale ranglijsten over opbrengst en bekendheid. Budweiser laat andere biermerken wat dat betreft ver achter zich, ook concurrent Heineken. Door een aantal grote fusies is de eigenaar van Budweiser, het Belgische bedrijf AB InBev, de grootste brouwerij ter wereld. Dat de Amerikaanse melkkoe van deze brouwer in veel Europese landen als Bud (zonder ‘weiser’) door het leven moet, komt overigens doordat de veel oudere brouwer Budweiser Budvar uit Tsjechië het gebruik van die naam aanvecht.

Opschudding

AB InBev wil voor opschudding zorgen bij de introductie van Bud, zegt Van Drie. “Het smaakt echt anders dan het biertje dat Nederlanders gewend zijn. Minder bitter, makkelijk weg te drinken.” Niet iets waar je echt voor gaat zitten, merkt hij op. “Daar is al genoeg voor op de markt.” Het aanbod van speciaalbieren – doorgaans met een hoger alcoholpercentage – met allerlei exotische smaken is de laatste jaren geëxplodeerd. Lekker voor bij een discussie in een bruin café, minder voor op een festival.

“Wij richten ons met Bud nadrukkelijk op gelegenheden waar wordt gedanst, waar mensen van hun stoel af willen komen.” Volgens hem zit daar nog een gat in de markt. “De horeca-ondernemers met wie wij praten, zien dat ook. Zij willen graag een zo divers mogelijk aanbod, en voegen daar graag een makkelijk drinkbaar pilsje aan toe.” Dat kan wat goedkoop overkomen, maar daar wil Van Drie niets van weten. “De Amerikanen noemen het smooth. Dat vind ik een mooie omschrijving, ik heb er nog geen goede vertaling voor.”

Toch gaat het een behoorlijke uitdaging worden om de drank hier tot een succes te maken, zegt hoogleraar marketing John Koster van Nyenrode Business Universiteit. “Het moet wél eerst een plekje in de winkelschappen veroveren”, zegt hij. “En die staan in Nederland, nog los van al het speciaalbier, al bomvol gewone pilsjes. Het zijn bovendien de huismerken waar Jumbo en Albert Heijn de meeste marge op maken, dus ze zijn niet happig daarop in te leveren.”

Dubbele slag maken

Een nieuw A-merk kan er wel bij, zegt Koster, maar alleen als er grote vraag naar is. “Het is daarom een dubbele slag die de brouwer moet maken. Eerst de consument warm maken, daarna de supermarkten. Die moeten er niet meer onderuit kunnen Bud aan te bieden.”

AB InBev heeft nog tot september om het publiek te enthousiasmeren. Die maand moeten de supermarkten volgen en daarop gaat dan weer een grote televisiecampagne van start.

Overigens stond Bud sporadisch al op kleine schaal in de supermarkt en de groothandel, zegt van Drie. “Maar dat werd dan indirect naar Nederland gehaald, niet via ons als brouwer. Dat maakte het heel duur.”

