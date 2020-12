Britten gaan na brexit minder lelies en chrysanten kopen, verwacht de bloemenveiling

Britten houden van bloemen, zegt Eline van den Berg van bloemenveiling Royal FloraHolland. “Ze kopen vaak royale bossen. Chrysanten en lelies doen het er goed.” Bij een brexit zonder handelsafspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie neemt in het slechtste geval de exportwaarde van Nederlandse bloemen met bijna 20 procent af, denkt de veiling.

Vorig jaar ging er vanuit Aalsmeer voor 855 miljoen euro naar het Verenigd Koninkrijk. Voor driekwart zijn dat snijbloemen, de rest betreft kamer- en tuinplanten. Na Duitsland is het VK de grootste markt van de Nederlandse bloemenveiling. Daarna volgt Frankrijk.

De vijf grote kostenposten

Als specialist toeleveringsketens van de veiling heeft Van den Berg berekend welke gevolgen de brexit heeft. Vijf kostenposten heeft ze daarin meegenomen. Om te beginnen het papierwerk voor de douane en de vertraging waarmee het bloementransport te maken krijgt aan de grens. Verder is er het valutarisico – als het Engelse pond in waarde zakt tegenover de euro worden Nederlandse bloemen in het VK duurder.

Ook zet de brexit het besteedbaar inkomen van Britse consumenten onder druk. “Je kunt je pond maar één keer uitgeven”, zegt Van den Berg. Bloemen worden eerder van het boodschappenlijstje geschrapt dan voedsel. Een mogelijkheid is ook dat de tussenhandel of de winkels die prijsverhoging verbloemen door de boeketten kleiner te maken; geen tien maar acht stuks voor dezelfde prijs. Of dat ze goedkopere varianten kiezen.

Deze effecten spelen sowieso, wat voor brexit er ook komt. In dat geval kan bijna 14 procent van de bloemenexport verloren gaan. Daarbovenop zorgt een harde brexit ook nog voor invoerheffingen. Belastingen dus, en de Britten rekenen voor snijbloemen 8 procent. Dat maakt een groot verschil, want bij bloemen zijn de marges klein.

Alles opgeteld bedraagt de schade 19,4 procent van de omzet, oftewel 165 miljoen euro. “Vaak zitten we met dit soort berekeningen aardig in de buurt. De Rabobank had vergelijkbare cijfers”, zegt Van den Berg. Een mogelijkheid is ook nog dat Britten bloemen direct vanuit Kenia laten invliegen. Zonder tussenkomst van de Nederlandse veiling.

Aanpassen is lastig

Sommige kwekers overwegen om hun productie aan te passen, vertelt Van den Berg. Om andere kleuren te gaan telen, minder lila en roze, en de handel te verleggen naar andere landen. Maar dat kan de prijzen elders weer onder druk zetten.

In het voorjaar gaf de coronacrisis de bloemenveiling een dreun, de handel kwam half maart vrijwel stil te liggen. Het corona-effect is niet volledig voorbij, want de beperkende maatregelen in Frankrijk en Duitsland remmen de verkoop nog altijd.

Nu komt daar de brexit overheen. Royal FloraHolland verlangt vooral naar duidelijkheid. Van den Berg geeft een voorbeeld. “Vanaf 1 april moeten bloemen een gezondheidscertificaat hebben voordat ze op de veerboot gaan naar Engeland. Maar wat in die documenten moet staan, is niet bekend.”

Zorgen maakt Van den Berg zich over de wachttijden aan de grens. “Als je nu al ziet hoe lang de vrachtwagenfile bij Calais is, daar worden bloemen echt niet beter van.”

