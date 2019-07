Britse suikertaks blijkt succesvol: minder Britten drinken frisdrank

De Britten zijn dol op de zoete drankjes Rockstar en Rubicon, maar niet tegen elke prijs. De suikerhoudende frisdranken zijn door de suikertaks een stuk duurder geworden en worden veel minder gekocht.

De Schotse fabrikant AG Barr, producent van beide populaire drankjes, maakte dinsdag bekend dat de omzet over het eerste half jaar tien procent is gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2018. Verwacht wordt dat de jaaromzet twintig procent lager uitvalt dan vorig jaar. De terugval schrijft AG Barr voor een groot deel toe aan de suikertaks die begin 2018 in Groot-Brittannië werd ingevoerd.

Stimulans

Hoe meer suiker, des te hoger de belasting. De prijzen van frisdrank met vijf tot acht gram suiker per honderd milliliter, zoals bijvoorbeeld ijsthee, zijn door de heffing zo’n twintig procent gestegen. Voor dranken met meer dan acht gram suiker per honderd milliliter, zoals cola en energiedrankjes, geldt een prijsverhoging van ongeveer 25 procent. Dat moet consumenten stimuleren te kiezen voor minder of geen suikerhoudende drankjes. Frisdranken met minder dan vijf gram suiker per honderd milliliter zijn vrijgesteld.

Direct na de invoer van de heffing reageerden merken als Sprite en Fanta precies zoals de regering voor ogen had: met een flinke vermindering van de hoeveelheid suiker, van meer dan acht gram naar minder dan vijf gram per honderd milliliter. Zo omzeilden de merken de belasting en hoefden ze hun prijs niet te verhogen.

Effect

AG Barr koos er aanvankelijk voor zowel de hoeveelheid suiker als de prijzen niet te veranderen, maar berekent sinds begin dit jaar toch de hogere belasting door. Volgens retaildeskundige Paul Moers betalen ze daar nu de rekening voor. “Consumenten reageren niet op een kleine verhoging, maar als de prijzen significant verhoogd worden zoals bij de suikertaks zie je dat het effect heeft.” Volgens Moers zat een groot deel van de Britse bevolking niet te wachten op de ‘overheidsbemoeienis’.

De Nederlandse regering wil in het preventieakkoord fabrikanten stimuleren frisdranken te voorzien van minder suiker, maar van een vergelijkbare suikertaks als in Groot-Brittannië is nog geen sprake. Moers verwacht ook niet dat de heffing er gaat komen. “Ik denk dat de lobby van de fabrikanten daar te groot voor is.”

