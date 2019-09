Britse investeringen in Nederland blijven toenemen, terwijl Nederlanders de Britten steeds vaker de rug toekeren

Terwijl Britse investeringen in Nederland groeien, trekken Nederlandse bedrijven zich terug uit Groot-Brittannië. Sinds het Britse volk drie jaar terug stemde voor het verlaten van de Europese Unie, neemt ook het aantal Nederlandse investeringen in Groot-Brittannië af.

Grote, internationale bedrijven sloten bestaande panden en kiezen inmiddels voor nieuwe vestigingsplaatsen, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar Nederlandse bedrijven in 2016 nog zo’n 50 miljard euro in het Britse koninkrijk staken, was dat twee jaar later nog maar elf miljard.

En terwijl Nederlanders het Verenigd Koninkrijk steeds vaker de rug toekeren, groeit aan de andere kant van de Noordzee juist de interesse voor het Nederlandse vasteland. Inmiddels investeren Britse multinationals bijna zes keer zoveel in Nederland als drie jaar geleden. Drie jaar terug stopten de Britten 14 miljard euro in Nederland, in 2018 was dat 80 miljard euro. In de afgelopen jaren (2010-2018) staken de Britten niet eerder zo veel geld in Nederland. Al dat geld gaat op aan dochterondernemingen die hier hun deuren openen of Nederlandse bedrijven die worden overgenomen.

Uit cijfers van het ministerie van economische zaken blijkt ook dat zo’n honderd bedrijven (Brits en met een andere origine) zelfs volledig verhuizen naar Nederland. Ruim 300 bedrijven zijn nog in gesprek over een mogelijke overtocht. Zo’n verhuizing of dochteronderneming is voor deze bedrijven een manier om na de brexit nog in de Europese Unie actief te blijven. Denk aan mediabedrijven die hun uitzendrechten willen veiligstellen. Jeroen Nijland, directeur van het Netherlands Foreign Investment Agency begeleidt deze bedrijven bij hun verhuizing. Krap twee weken terug zei hij in deze krant: “Onze ervaring leert dat wanneer een brexitdeal verder uit zicht raakt en de kans op een no-deal toeneemt, meer bedrijven zich bij ons melden.”

Drie jaar terug, in het jaar van de Britse verkiezingen, telde Nederland ruim 1300 Britse dochterondernemingen. Die waren in totaal goed voor 114.000 banen in ons land. Nederlandse bedrijven hadden op Brits grondgebied maar liefst 1287 bedrijven, goed voor naar liefst 182.000 banen.

Hoe veel meer Nederlanders inmiddels een Britse werkgever hebben, blijkt niet uit de CBS-cijfers. Hetzelfde geldt voor het aantal Britten dat zijn baan heeft verloren, nadat een Nederlandse dochteronderneming haar deuren sloot. De meeste Nederlandse dochterondernemingen zijn overigens gevestigd in Duitsland. Daar zaten volgens cijfers uit 2016 ruim 3800 Nederlandse vertakkingen. Op twee staat Frankrijk als een van de meest geliefde vestigingsplaatsen (1853 dochters). En de derde plaats is voor de Verenigde Staten met zo’n 1700 Nederlandse ondernemingen.

