Britse bedrijven hebben een miljoen vacatures, maar mensen uit de EU halen is niet de bedoeling

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs zorgt in Groot-Brittannië voor lege winkelschappen en McDonald’s-vestigingen zonder milkshakes. Maar dat betekent niet dat de overheid chauffeurs uit de Europese Unie wil gaan binnenhalen. De minister van zaken, energie en industriële strategie vindt dat de logistieke sector in de eigen beroepsbevolking moet investeren en niet naar het buitenland moet kijken voor een snelle oplossing.

‘Help mensen aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt’

Help de mensen die thuiszitten aan fatsoenlijk werk, schrijft minister Kwasi Kwarteng in een brief aan organisaties die de detailhandel en de logistieke sector vertegenwoordigen. Logistics UK en British Retail Consortium zeggen dat ze 90.000 vrachtwagenchauffeurs tekortkomen en dat de problemen alleen maar groter worden. Vorige week vroegen ze de overheid om chauffeurs uit de Europese Unie een tijdelijk werkvisum te verstrekken.

Maar in zijn reactie spoort Kwarteng de werkgevers aan om de “vele werkers in Groot-Brittannië die nu een onzekere toekomst tegemoetzien” aan nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te helpen. Eind september houdt namelijk de Britse verlofregeling op die te vergelijken is met de Nederlandse NOW-regeling. In juni maakten nog 540.000 Britse werkgevers en 1,9 miljoen werknemers gebruik van de regeling waarbij de overheid een deel van het salaris vergoedt. Als die stopt, kan de werkloosheid gaan oplopen. Momenteel bedraagt die 4,7 procent.

Jongeren vinden vrachtwagenchauffeur zijn niet aantrekkelijk

Banen zijn er zat. In juli waren er voor het eerst meer dan een miljoen vacatures in Groot-Brittannië, maakte het Britse bureau voor de statistiek laatst bekend. Een jaar eerder waren dat er 480.000. In de maakindustrie, de detailhandel, de horeca, de technische branche en het transport vechten werkgevers om kandidaten.

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs is verergerd door brexit en covid. Zo’n 15.000 Europese chauffeurs hebben Groot-Brittannië verlaten en verder is er een achterstand ontstaan bij het opleiden van nieuwe chauffeurs. Jongeren vinden het geen aantrekkelijk vak, zegt de vakbond United Road Transport Union, vanwege de lange ritten en lage lonen. Supermarktketen Tesco biedt chauffeurs die zich voor 30 september aanmelden een bonus van 1000 pond.

Van taxichauffeur naar pakketbezorger

Zoals fastfoodketen McDonald’s vorige week geen milkshakes kon aanbieden, zo moest een andere restaurantketen vijftig locaties sluiten omdat de kip op was. Ook voor supermarkten en winkels is het moeilijk om de schappen gevuld te houden met voedsel, bier en speelgoed. De Confederation of British Industry (CBI) meldde vorige week dat de retailvoorraden op het laagste punt staan in bijna vier decennia.

Taxi-app Uber is ondertussen op zoek naar 20.000 chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk. Volgens vakbond App Drivers and Couriers Union is bijna de helft van de Uber-chauffeurs in de afgelopen achttien maanden overgestapt naar een andere baan, zoals pakketbezorger.

Economisch herstel onder druk

Een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt kan zijn dat de lonen stijgen: wie de banen voor het uitkiezen heeft, kan meer salaris vragen. Volgens de vakbonden is dat ook terecht, want veel werknemers hebben een verloren decennium achter de rug. Na de financiële crisis van 2008 duurde het twaalf jaar voordat werknemers in Groot-Brittannië weer hetzelfde inkomen hadden als vlak voor de crisis, rekening houdend met inflatie.

De situatie op de arbeidsmarkt kan de economische groei schaden, waarschuwt Matthew Fell van belangenorganisatie CBI tegen The Guardian. “Van vrachtwagenchauffeurs tot horeca, van goed opgeleide werkers in de voedselindustrie tot vakmensen in de bouw, zonder twijfel zet het tekort aan personeel het herstel na de pandemie onder druk.”

