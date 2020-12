Britse ambassadeur Joanna Roper: De brexit is geen scheiding, maar een nieuw hoofdstuk

Sinds oktober is Joanna Roper (51) de Britse ambassadeur in Nederland, en die drie maanden werden gekleurd door corona en brexit. Thuiswerkend vanuit haar residentie in Den Haag, en tijdens ‘echte’ bezoeken aan de Rotterdamse haven en Schiphol, volgde Roper de voorbereidingen voor 1 januari, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie en de gedeelde markt verlaat.

Gewoonlijk haalt een Britse ambassadeur in Nederland de banden aan. U bent actief in een tijd van verwijdering. Welk effect heeft dat op uw werk?

Roper: “Ik zie de brexit niet als een scheiding. Eerder als een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen het VK en Nederland. De afgelopen maanden heb ik ontdekt hoe historisch, diepgaand en sterk die relatie is. We zijn gelijkgestemd op veel terreinen. Niet alleen willen we de handel en de investeringen gaande houden, ook blijven we samenwerken op het gebied van defensie en veiligheid, justitie, klimaat, energie, noem maar op. Er is ontzettend veel gaande, en vanaf 1 januari wordt die relatie gevormd door het brexit-verdrag dat voor Kerst gesloten is.”

Viert u met Oud en Nieuw het einde van de transitieperiode, een nieuwe fase in het brexit-proces? Of bent u vooral bezorgd over de komende dagen vanwege de gevreesde ontregeling aan de grenzen?

“Het is mijn eerste jaarwisseling in Nederland, dus speciaal is die sowieso. Wat het einde van de transitieperiode betreft: op 1 januari staan we paraat om te reageren als dat nodig is. Maar ik heb gezien hoe goed iedereen hier is voorbereid. De havens en de douane bijvoorbeeld. Aan beide kanten van de Noordzee is veel werk verzet. Ook bedrijven weten al geruime tijd dat de grensprocedures veranderen.”

Vlak voor Kerst werd het een chaos toen de Fransen de Kanaaltunnel afsloten voor vrachtwagenchauffeurs. Gestrande chauffeurs in het VK klaagden over het gebrek aan toiletten op parkeerplaatsen en het werd onrustig. Was dat niet de voorbode van komende week?

“Ik zou willen aanvullen dat we ons best hebben gedaan om de chauffeurs weer thuis te krijgen, door ze zo snel mogelijk te testen op corona. Een belangrijk verschil op 1 januari is dat de veranderingen niet onverwacht komen. Onze overheid heeft ruim 700 miljoen pond geïnvesteerd in douanebeambten en de fysieke infrastructuur, die grotendeels op orde is. Er zijn vast chauffeurs die hun papierwerk niet op orde hebben, maar we doen er alles aan om het transport zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Economen zeggen dat de harde klappen van de brexit in het VK vallen. En nu zijn zelfs de Britse vissers niet tevreden met het akkoord. Wat levert brexit de Britse economie op?

“Vis was een moeilijk dossier, dat blijkt wel uit de inspanningen van de onderhandelingsteams die het gat hebben gedicht. Zij hebben een regeling bedacht die de visindustrie 5,5 jaar de tijd geeft om zich aan te passen, en zo voor stabiliteit zorgt. Al met al hebben we een hele goede deal, zonder invoertarieven. Nu gaan we met die deal aan de slag. We kijken graag vooruit.”

Het VK heeft de vrijheid om eigen regelgeving in te voeren. Maar als die regels te veel gaan afwijken van de Europese, zorgt dat voor nieuwe onzekerheid. Is dat een lastig dilemma?

“Het is belangrijk dat de EU en het VK hierover blijven praten. Daarvoor worden allerlei comités opgezet. Ik merk graag op dat onze standaarden altijd hoog zijn geweest, of het nu gaat over klimaatverandering, de landbouw of de industriële eisen. Dat zal niet zomaar veranderen. Investeerders kunnen erop vertrouwen dat de situatie stabiel zal blijven. Het verdrag biedt het VK soevereiniteit, maar beschermt ook de integriteit, regelgeving en de interne markt van de EU. Daarom kunnen beide partijen er tevreden over zijn.”

