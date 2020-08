Brief van het UWV: 27.000 euro terugbetalen, binnen zes weken

Hij durft eigenlijk zijn verhaal niet te doen. Willem (62) is zo bang voor het UWV dat hij vreest dat de uitkeringsorganisatie hem te pakken neemt als hij tegen een journalist vertelt wat hem is overkomen. Toch doet hij het. Om anderen te waarschuwen.

“Let goed op mensen, als je met het UWV in aanraking komt. Check alles, niet één, niet twee, maar drie keer. Desnoods door iemand die er echt verstand van heeft. Vraag het ook na bij UWV, want zelfs als je denkt alles correct te doen, kan er zomaar een brief op de mat liggen met de mededeling: U bent een fraudeur.”

Het overkwam hem in 2017. Opeens post waarin stond: ‘U heeft tussen 2011 en 2014 te veel aan WAO-uitkering ontvangen. U moet 27.084 euro terugbetalen. Binnen zes weken.’ Dat kwam als een mokerslag aan. Hij zou al die jaren dus elke maand ruim 500 euro te veel hebben ontvangen? Zijn vrouw belde het UWV maar een echt antwoord kregen ze niet. Ze werd vooral behandeld als een fraudeur, vertellen ze, als iemand die willens en wetens de boel heeft belazerd. Dat deed het meeste pijn.

Opname in een psychiatrische kliniek

Willem belandde in een depressie. Hij wist echt niet hoe dit te betalen. Zijn vrouw vertelt hoe haar man op een dag in zijn onderbroek de hond uit ging laten. Helemaal de kluts kwijt. Hij is uiteindelijk vier weken opgenomen in een psychiatrische inrichting. Nog steeds bezoekt hij twee keer per week een psychiater.

Zijn vrouw belde boos het UWV: “Als u wilt dat er twee mensen uit het leven stappen, moet u vooral blijven eisen dat we binnen zes weken zoveel geld moeten overmaken. Dat hebben we niet.” Er kwam enige coulance. Ze hoefden het bedrag niet in zes weken te betalen maar in drie jaar. Willem: “Ik weet nog steeds niet of ik destijds te veel heb ontvangen. Alles werd verrekend met mijn werkgever.”

De Utrechtenaar werkte als teamleider bij de sociale werkvoorziening. Met veel plezier. In 2003 werd hij ziek, maagkanker, waardoor hij deels in de WAO terechtkwam. In 2011 verslechterde zijn gezondheidssituatie, waardoor hij nog minder uren ging werken. “Ik heb dat allemaal netjes doorgegeven aan mijn werkgever.”

Op een dag liet Willem (62) in zijn onderbroek de hond uit. Hij was helemaal de kluts kwijt door alle zorgen die hij had over een terugvordering van zijn uitkering. Beeld Werry Crone

Willem had het echter ook moeten doorgeven aan het UWV. Dat is de plicht van de uitkeringsgerechtigde, niet van de werkgever. “Dat het zes jaar duurt voordat UWV merkt dat er een fout is gemaakt, is wel heel zuur.” Hij schakelde een advocaat in via de vakbond. Die tekende bezwaar aan, maar moest constateren dat het UWV in zijn gelijk stond. Willem heeft jarenlang te veel uitkering ontvangen.

Hij heeft wel veel minder gekregen dan die 27.000 euro die hij terug moet betalen, want Willem ontving een netto bedrag en moet een bruto bedrag terugbetalen. Zijn advocaat schat in dat hij ongeveer 18.000 euro netto te veel heeft ontvangen. Zijn belastingadviseur, ook via de vakbond, wees hem op de mogelijkheid om een groot deel terug te vragen bij de Belastingdienst.

Willem betaalt nu elke maand 652 euro, daarvan krijgt hij maandelijks ongeveer 215 euro terug van de Belastingdienst. Inmiddels is ruim 15.000 euro terugbetaald. Het echtpaar heeft wel hun huis moeten verkopen en hun auto. Ze wonen nu in een appartementje, maar het is onduidelijk of ze daar kunnen blijven nu Willems vrouw (59) haar baan heeft verloren door de coronacrisis.

Willem: “Maar het ergste vind ik nog dat we als fraudeur werden behandeld door UWV. Ik kreeg zelfs een boete van 1000 euro. Die is later ingetrokken.” Hij laat een brief zien waarop UWV meldt: ‘U kon er niets aan doen.’ Maar op de vraag of hij het bedrag over een periode van tien jaar mag betalen zodat de maandelijkse last wat lager is, kwam een nee.

De achternaam, woonplaats en contactgegevens van Willem zijn bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Waarom de burger de overheid niet meer vertrouwt

De Tweede Kamer begint met een onderzoek naar organisaties als de Belastingdienst, UWV en het CBR. “Regels lijken belangrijker dan mensen, wachttijden zijn te lang en burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd.”