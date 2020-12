Brexitakkoord voorkomt invoerheffingen, maar de handelsbelemmeringen gaan geld kosten

Een compromis over de visvangst in Britse wateren heeft uiteindelijk een vrijhandelsverdrag opgeleverd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, handelspartners die jaarlijks voor 743 miljard euro zakendoen. Het belangrijkste gevolg van dat verdrag is dat er over en weer geen invoerbelastingen komen. Die zouden producten duurder maken en de onderlinge handel afremmen. Zo weten de EU en het VK de schade van de brexit enigszins te beperken.

“We hebben het eerste vrijhandelsverdrag ondertekend dat de EU ooit heeft gesloten op basis van nul invoertarieven en nul invoerquota”, zei de Britse overheid in een eerste verklaring. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie sprak tijdens haar persconferentie over een eerlijk en evenwichtig handelsverdrag.

Tot op de laatste dag van de onderhandelingen ging het nog over vis. Volgens de Ierse minister van buitenlandse zaken mogen Europese vissers een kwart minder vis vangen in Britse wateren. “We kunnen voortaan wonderbaarlijke hoeveelheden vis vangen en eten”, zei premier Boris Johnson. Er geldt een overgangsperiode van 5,5 jaar.

“Scheiden doet lijden”, zegt Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond over de vermindering van het visquotum voor Europese vissers. “Het geeft de vissers lucht dat ze nog minimaal 5,5 jaar mogen vissen in de Britse wateren, maar deze deal brengt alles behalve zekerheid. Over 5,5 jaar zal er opnieuw onderhandeld moeten worden en raken onze vissers mogelijk niet alleen hun visgronden kwijt, maar ook nog meer quotum.”

Het kleine maar gevoelige vis-dossier blokkeerde lange tijd een handelsverdrag dat de economische schade van de brexit voor allerlei industrieën moet verzachten. Zonder handelsovereenkomst op 1 januari waren er invoerbelastingen gekomen, zoals de Wereldhandelsorganisatie dat voorschrijft. Auto’s - na olie het belangrijkste exportproduct van het VK naar de EU - zouden daardoor bijvoorbeeld 10 procent duurder worden. Dat zou een slag zijn voor de Britse auto-industrie, net zoals de Nederlandse landbouwsector geraakt zou worden bij de export naar het VK.

Die heffingen komen er dus niet dankzij de vandaag gesloten overeenkomst. Maar het verdrag kan niet voorkomen dat de handelsrelatie afstandelijker wordt. Als de overgangsperiode op Oudjaarsdag afloopt en het VK de gemeenschappelijke markt en de douane-unie van de EU verlaat, ontstaan er toch allerlei handelsbelemmeringen. Zo worden douaneprocedures ingewikkelder voor bedrijven en krijgen ze met inspecties te maken. Verder moeten exporteurs kunnen aantonen dat hun producten daadwerkelijk afkomstig zijn uit de EU of het VK.

De rompslomp en de mogelijke vertragingen bij de grens kosten de Britse economie in het eerste kwartaal van 2021 al 1 procent economische groei, berekende de Engelse centrale bank. Ook op de langere termijn zal brexit de Britse economie forse schade berokkenen, verwacht ABN Amro. De bank voorspelt dat de Britse economie zich langzamer dan de EU en de VS zal herstellen tot het niveau van voor corona.

In 2026, tien jaar na het referendum waarbij de Britten voor een vertrek uit de EU stemden, valt de economie 5 procentpunt lager uit dan wanneer het VK lid van de EU was gebleven, verwacht ABN Amro. Dat komt mede doordat het VK minder aantrekkelijk wordt voor investeerders.

Voor Nederland als geheel is het effect kleiner. De Nederlandsche Bank becijferde eerder dat het handelsverdrag de economie een plus van 0,7 procent oplevert. Een percentage dat bescheiden oogt. Maar voor specifieke sectoren was een brexit zonder handelsakkoord zeer schadelijk geweest. De bloemenveiling in Aalsmeer, Royal ForaHolland, verwacht nu al dat de export naar het VK met 120 miljoen euro per jaar zal afnemen.

Ook de technologische industrie vreest voor afnemende klandizie, doordat brexit een negatief effect heeft op de economie van het VK. “De vraaguitval die hieruit voortkomt zal de technologische industrie hard raken. Bedrijven in onze sector handelen vaak in kapitaalgoederen, waarop het eerst bezuinigd zal worden,” zegt voorzitter Ineke Dezentjé van FME, de Nederlandse ondernemersorganisatie voor 2200 technologische bedrijven.

Dankzij de handelsdeal blijft de concurrentiepositie van de Nederlandse en Europese bedrijven in beginsel overeind, zegt Bart Jan Koopman, directeur van Evofenedex, dat de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven in Nederland behartigt. “Het is voor het eerst en hopelijk voor het laatst dat er een handelsakkoord wordt gesloten dat voor het bedrijfsleven een stap terug is ten opzichte van de huidige situatie. Maar gelukkig is het no-deal-scenario op de valreep voorkomen.”

