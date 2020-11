Brexit? Voor Britse bedrijven is corona een grotere zorg

Veel Britse bedrijven zijn niet klaar voor het economische vertrek uit de Europese Unie, komende jaarwisseling. De coronacrisis heeft hun voorbereidingen op de brexit gehinderd, schrijft de Bank of England in een rapport over de economie en het monetaire beleid.

De pandemie slokt geld, aandacht en energie op. “Hoewel de brexitgerelateerde onzekerheid dit jaar is toegenomen, zien veel bedrijven Covid-19 als de belangrijkere bron van onzekerheid”, zegt de centrale bank donderdag in het ‘Monetary Policy Report’. De lockdowns, de verminderde vraag van consumenten en de productieproblemen zorgen voor acute nood. Vergeleken daarbij is brexit een zorg voor later.

Pas de helft van de kleine en middelgrote bedrijven die naar de EU exporteren hebben maatregelen genomen vanwege de naderende grenscontroles. Een derde van de onderzochte bedrijven is ‘gedeeltelijk klaar’ en 40 procent zegt ‘zo klaar als mogelijk’ te zijn. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld nog op de uitkomst wachten van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Douaneregels en grenscontroles

Die gesprekken bepalen onder meer hoeveel invoerbelastingen straks betaald moeten worden. Maar of er nu wel of geen deal komt: papierwerk komt er sowieso. Op 1 januari krijgen bedrijven hoe dan ook te maken met douaneprocedures en inspecties. De EU wil die douaneregels meteen volledig in de praktijk brengen. De Britse overheid neemt zes maanden om de grenscontroles op te bouwen. Logistieke organisaties zijn bezorgd dat ze te weinig tijd hebben om te wennen aan de grensprocedures.

Veel ondervraagde bedrijven zijn van plan om een eindsprint te maken. Ze gaan extra voorraden aanleggen, pakhuizen reserveren, de logistiek aanpassen, andere leveranciers zoeken en meer geld in kas houden. Maar dan nog verwachten veel Britse bedrijven niet volledig klaar te zijn voor de nieuwe handelsrelatie. Een derde van de bedrijven denkt van wel.

Beeld Louman & Friso

De uitkomsten komen voort uit twee recente onderzoeken, het ene onder 2800 bedrijven en het andere onder 350 bedrijven met 850.000 werknemers.

Ook Nederlandse bedrijven moeten haast maken. Van de 35.000 bedrijven die met het VK handelen, heeft 62 procent nog niet het benodigde douanenummer, zei staatssecretaris Van Huffelen laatst aan de Tweede Kamer. Dat komt ook door brexitmoeheid bij bedrijven.

De Britse centrale bank gaat nog altijd uit van een handelsverdrag, waardoor invoerheffingen beperkt blijven. Ook dan kosten de gebrekkige voorbereiding, het moeten aanpassen aan de nieuwe grenzen en de tijdelijk afnemende export de Britse economie 1 procent van het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal, is de verwachting.

