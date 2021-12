Braziliaanse parlementariër pleit voor duurzame Amazone: ‘We verliezen geld door de ontbossing’

De Braziliaanse agrosector ligt onder vuur wegens illegale ontbossing in de Amazone en in het savannegebied. Supermarkten in Europa maakten eerder deze maand bekend geen vlees meer te willen afnemen van JBS, de bekendste vleesproducent van Brazilië en ’s werelds grootste. JBS koopt koeien van boeren die op hun beurt het vee halen uit illegaal ontbost gebied. In Nederland besloten Lidl en Albert Heijn om die reden rundvlees uit Brazilië voortaan uit de schappen te weren.

Op de klimaattop in het Schotse Glasgow begin november was Brazilië een van de landen die beloofden om in 2030 met alle ontbossing te stoppen. Maar kort na de top werd bekend dat in de Amazone van augustus 2020 tot en met juli dit jaar 13.235 vierkante kilometer aan bomen verloren was gegaan. Dat is een toename van 22 procent ten opzichte van het jaar ervoor en het hoogste getal in vijftien jaar tijd.

In de Braziliaanse pers werd de regering ervan beschuldigd deze informatie bewust te hebben achtergehouden tot na de top om in Glasgow goede sier te kunnen maken. De ontbossing is immers alleen maar toegenomen sinds de extreemrechtse Jair Bolsonaro president van Brazilië is. “En Bolsonaro was niet eens op de top aanwezig”, benadrukt de verontwaardigde parlementariër Tabata Amaral.

Machtige lobby

Amaral wil dat er maatregelen komen tegen klimaatverandering. “Bolsonaro en de mensen die hem steunen hebben een hele andere visie op Brazilië. Het zijn de mensen die geld willen verdienen met bomen omhakken en hout en land verkopen.” Amaral noemt het de achterlopende landbouwsector. De ‘groene’ parlementariërs in Brazilië – zoals Amaral – willen dat de Amazone op duurzame wijze wordt ontwikkeld.

Maar de agrarische lobby is machtig in het Congres; 257 congresleden maken deel uit van de zogeheten rurale fractie. Al is het niet langer zo dat deze mensen per definitie tegen bosbescherming zijn, aldus Amaral. “Er bestaat ook een serieuze agrosector die het milieu wil beschermen en die weet dat ze geld verliest als ze ontbossing geen halt toeroept.”

Europa, waar de meeste kritiek tegen ontbossing vandaan komt, is een belangrijke afzetmarkt, benadrukt ze. Maar president Bolsonaro’s handelen in de Amazone is niet gericht op afzetmarkten of internationale verhoudingen. “Het is alleen maar om zijn eigen achterban tevreden te houden.”

Het ‘groene’ Braziliaanse Congreslid Tabata Amaral maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar land. Beeld Tabata Amaral

Met alle gevolgen van dien. Naast het gevaar dat afnemers geen Braziliaanse producten als rundvlees of soja meer willen kopen, neemt ook de druk op banken en andere investeerders, zoals pensioenfondsen, toe om geen geld te investeren in bedrijven die medeverantwoordelijk zijn voor ontbossing.

Verband tussen droogte en ontbossing

Maar de boeren die ontbossen gooien ook hun eigen glazen in. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen de toenemende periodes van droogte in Brazilië en ontbossing. De bomen in het Amazonegebied zweten water uit dat in andere delen van het land en in buurlanden als regen neervalt. Onderzoekers van de Federale Universiteit van Minas Gerais toonden aan dat de agrarische sector een miljard dollar schade per jaar oploopt door productieverlies ten gevolge van droogte.

Amaral maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar land. “De ernstige weersomstandigheden zoals droogte en extreme regenval zijn niet iets van de toekomst , maar gebeuren nu, dus we moeten nu handelen. Brazilië verliest geld met ontbossing. Daar moeten meer mensen zich van bewust worden.” Internationale druk om dit proces van bewustwording te versnellen juicht ze ‘100 procent’ toe.

