Brainstormen in de binnentuin van Central Park, Utrechts hyperhippe kantoortoren

Waterstroompjes gutsen als kleine bosbeekjes omlaag langs de ramen van het nieuwe Central Park-gebouw. Boosdoener is de glazenwasser, die met zijn meterslange wasborstel de laatste voorbereidingen treft voor de opening van de 90 meter hoge kantoortoren.

Na zo’n vijf jaar van plannen, graven en bouwen opent deze week de kantoorlocatie Central Park, een glazen kolos vlak bij Utrecht Centraal. De toren telt 23 verdiepingen en 28.500 vierkante meter aan kantoorruimte – ruim vier voetbalvelden – en heeft een binnentuin op de elfde verdieping. Werknemers kunnen uitpuffen tussen varens, anthuriums en goudpalmen terwijl ze door de glazen pui uitkijken over de stad

Het gebouw, dat volgens de ontwikkelaar ‘tientallen miljoenen’ heeft gekost, past in gemeentelijke plannen voor het Utrechtse stationsgebied. Het terrein aan de westkant van het spoor, rond de Jaarbeurs, het station en het Beatrixtheater, is al jaren volop in ontwikkeling. “De kantoren uit de jaren zestig en zeventig voldoen niet meer aan huidige wensen van gebruikers”, aldus Matthijs Bakker, directielid bij projectontwikkelaar APF International en initiatiefnemer van het Central Park.

Werken zonder enige vorm van plezier

Wat zijn die huidige werkwensen dan, oftewel: wat zoeken we anno 2021 in een kantoor? In elk geval geen werkfabriek, zegt Bakker. “Het toekomstig kantoor moet inspireren, iets unieks bieden. Niemand wil werken van negen tot vijf zonder enige vorm van plezier.”

Dat was dan ook het uitgangspunt van Central Park, dat – zo blijkt ook uit de naam – vooral wil pronken met het luchtpark. Verder heeft het pand een horecagelegenheid voor lunch, koffie en borrel, en is het gebouw voorzien van tal van ‘ontzorgende’ snufjes zoals lichten met bewegingssensors, kentekendetectie in de parkeergarages en laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. Toekomstbestendig zijn heeft immers ook met duurzaamheid te maken: denk aan zonnepanelen en energiebesparende klimaatinstallaties.

De vraag is of we na de coronacrisis überhaupt nog wel naar kantoor willen. Zo hield onderzoeksbureau TNO begin dit jaar een enquête onder zo’n 10.000 mensen waaruit bleek dat een op de vier mensen na de coronacrisis grotendeels wil thuiswerken. Ruim 40 procent van de ondervraagden wilde thuis- en kantoorwerk combineren.

Twee thuiswerkdagen als nieuwe norm

Wat de werkgevers betreft: ook zij willen het thuiswerken deels vasthouden, meldde de Algemene Werkgeversvereniging Nederland in juli na onderzoek onder 450 bedrijven. Een ruime meerderheid van de organisaties noemde twee thuiswerkdagen als de nieuwe norm.

Kantoren blijven belangrijk, maar krijgen wel een andere invulling, denkt D66-wethouder Eelco Eerenberg uit Utrecht, die portefeuillehouder is van onder meer het stationsgebied. In 2014 is daar het gemeentelijk stadskantoor neergezet en in 2018 het World Trade Center – respectievelijk 94 en 70 meter hoog. Achter die twee prijkt nu het Central Park-gebouw.

De gemeente liet voor de coronacrisis een onderzoek uitvoeren naar de vraag voor kantoorruimte in het stationsgebied. Daaruit bleek dat behoefte was aan 400.000 vierkante meter ruimte. “Enkele maanden geleden is daar opnieuw naar gekeken, en de kwantiteitsvraag bleek hetzelfde”, zegt Eerenberg. “Maar de invulling was wel anders. Er was minder behoefte aan werkruimte, en meer aan plekken voor ontmoeting.”

Belangrijk voor de roddels

Begrijpelijk, vindt hij: als je bijvoorbeeld een rapport moet schrijven, kun je thuis soms geconcentreerder en dus productiever werken. “Maar voor een ontmoeting heb je echt een kantoor nodig: even dat rondje lopen, een spontane sparringsessie. We kunnen echt niet zonder dat creatieve. Via Teams of Zoom werkt een brainstorm veel minder goed, je moet elkaar toch even zien.”

Ook Bakker is ervan overtuigd dat het kantoor niet verdwijnt. “Het is zo belangrijk, voor de roddels, de grapjes, een andere omgeving. Zeker kantoren met luxueuze faciliteiten kunnen samen met een goede thuiswerkplek voor balans zorgen. Een groenere omgeving in een kantoor kan bijvoorbeeld bijdragen aan welzijn van werknemers”, denkt hij. “Ik denk dat mensen ervan doordrongen zijn dat kantoren niet zullen weggaan, maar we kunnen wel beter nadenken over de inrichting ervan.”

