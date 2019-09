Bouwsector teleurgesteld in advies commissie-Remkes

Drie projecten liggen nu stil doordat de Raad van State het Programma aanpak stikstof afkeurde. Mogen die weer beginnen dankzij het rapport van Remkes?



Otterlo

Vijfenzestig woningen zouden in Otterlo verrijzen op de oude plek van de voetbalvereniging. Maar door de uitspraak van de Raad van State in mei is de bouw nog niet ­begonnen.

“Wij zijn voorzichtig optimistisch over het rapport van Remkes”, verklaart een gemeentewoordvoerder. “Er staan geen directe haakjes in met de woningbouw, maar er zijn wel algemene bouwrichtlijnen geformuleerd. Die komen overeen met de richtlijnen die wij in de gemeente Epe, waar Otterlo onder valt, sinds kort hanteren voor kleinere bouwprojecten, van bijvoorbeeld een huis. Wie natuurinclusief en energieneutraal bouwt, krijgt voorrang op een vergunning. Voor de woonwijk in Otterlo zijn we ook al in gesprek met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om verdere mogelijkheden te verkennen. Maar vooral wachten we af wat het kabinet met het rapport doet.”

Roermond

De eerste gemeente waar een woningbouwproject werd stilgelegd als gevolg van de afschaffing van het Programma aanpak stikstof (Pas), was Roermond. Er zouden 468 huizen worden gebouwd in het natuurgebied Melickerveld, maar er zou teveel stikstof vrijkomen door de bouw en het verwachte extra ­autoverkeer. Omdat veel mensen wel in Roermond werken, maar er niet wonen, acht de gemeente ­woningbouw noodzakelijk.

Het rapport brengt nog geen duidelijkheid, zegt een woordvoerder van de gemeente.“Dit zijn wat denkrichtingen, maar wij houden onze blik op Den Haag. Daar moeten concrete beslissingen genomen worden voordat we verder kunnen met de nieuwbouw in het Melickerveld. Dus het rapport van Remkes heeft geen directe gevolgen.”

Katwijk

Op het oude vliegveld Valkenburg in de gemeente Katwijk zouden vijfduizend woningen ­gebouwd worden. De gemeente wilde aan het einde van dit jaar een ­bestemmingsplan presenteren, zegt een woordvoerder. Het is de vraag of dat gaat lukken.

“Het is nogal complexe materie. Na het afschaffen van het Pas zijn er extra maatregelen nodig om aan de milieuvoorschriften te voldoen bij de bouw van de wijk, maar ik kan nog niets zeggen over de gevolgen van Remkes’ rapport voor de komst van het bestemmingsplan of van de wijk. We zijn de gevolgen het ­afschaffen van het Pas en de mogelijkheden van het rapport nu aan het uitzoeken.”