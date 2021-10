Bouwen, bouwen bouwen, maar wat? De toekomstige woonvraag meten is lastig

In de nieuwbouwplannen die overal in Nederland klaarliggen, zijn te veel appartementen, en te weinig eengezinswoningen opgenomen. Begin deze week zwengelde het Economisch Instituut voor de Bouw het debat hierover aan, makelaarsvereniging NVM deed er donderdag een schep bovenop. “Naar eengezinswoningen is gewoon meer vraag”, zei NVM-voorzitter Onno Hoes. “Bouw daar dan ook meer van.”

Cijfers van de NVM onderstrepen dat pleidooi. Driekwart van de te koop staande ‘grondgebonden’ woningen (zeg maar huizen met een tuin) is binnen drie maanden verkocht. In diezelfde periode krijgt slechts de helft van de appartementen een nieuwe eigenaar, en de rest blijft meestal nog heel lang te koop staan. Bouw ‘op maat van de markt’, bepleit de NVM, en bouw dus vooral grondgebonden woningen.

Maar er is iets vreemds aan de hand: zulke huizen zijn er in overvloed. Er staan in Nederland vijf miljoen eengezinswoningen. Dat lijkt ruim genoeg, want Nederland telt 2,6 miljoen gezinnen met kinderen (en een gestaag groeiend aantal eenpersoonshuishoudens, nu 3,1 miljoen). Waarom dan groen opofferen voor nog meer nieuwbouwwijken vol huizen met een tuintje voor en achter?

Overschot aan te ruime huizen

Omdat er vraag naar is, zegt de NVM. Misschien wordt een deel van die eengezinswoningen nu bewoond door ouderen zonder kinderen die over tien of twintig jaar overleden zijn, gaf Hoes toe, en misschien komen die huizen dan vrij. Ontstaat er dan geen overschot van veel te ruime huizen? Hoes denkt van niet. “Maar wie weet precies hoe de woningmarkt er over tien jaar uitziet?”

Dat laatste heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) uitgezocht, door van verschillende bevolkingsgroepen de verwachte wooncarrière na te gaan. Inderdaad, als ouderen overlijden, komen er woningen vrij. Als het gaat om de ouderen van nu is dat ook vaak een appartement.

Tegelijkertijd stroomt een hele generatie jonge huishoudens door op de woningmarkt en die zijn vooral op zoek naar eengezinswoningen. Twintigers bijvoorbeeld. Die vormen vaak paren, en later paren met kinderen. En die willen een eengezinswoning. Daar staan weer ouderen tegenover die alleen komen te staan – maar hoe vaak verhuizen die dan naar een kleiner huis? Nu nog woont 34 procent van de bevolking in een appartement, en dat zal volgens de EIB-prognoses al met al stijgen tot 50 procent.

De woningmarkt blijft records breken Ook in het derde kwartaal van dit jaar zijn er records gevestigd, blijkt uit de kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM. Deze keer gaat het niét om prijsstijgingen. Een koopwoning kost nu ruim 19 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd – een stevige stijging, maar net iets minder dan de 20 procent van vorig jaar. Een heel voorzichtig signaal dat de woningmarkt eindelijk afkoelt? Dat niet. Want de vierkantemeterprijs steeg harder dan ooit. Er staan nu 16.500 woningen te koop, minder dan ooit en maar liefst 44 procent minder dan vorig jaar. Het aantal aspirant-kopers dat meer biedt dan de vraagprijs ligt nu op 80 procent, en dat is hoger dan ooit. Een woning kostte het afgelopen kwartaal gemiddeld 419.000 euro.

Rijtjeshuisplanologie

Maar meer niet, en het EIB koppelt daar een waarschuwing aan. In de nieuwbouwplannen draait het voor twee derde om appartementen. Om in de vraag te voorzien zou dat niet meer dan de helft moeten zijn.

Het EIB-rapport werd kritisch onthaald. ‘Rijtjeshuisplanologie’, zeggen tegenstanders van bouwen in het groen. Anderen vinden dat het EIB te simplistisch de huidige situatie als uitgangspunt voor zijn prognoses heeft genomen. De toekomstige woonvraag meten is lastig, zeggen critici, al zijn daar verstandiger methodes voor.

Die huidige situatie is een gegeven, stelt EIB-directeur Taco van Hoek, en de woonwensen uit enquêtes komen daarmee overeen. “Je kunt wel zeggen: die vijf miljoen eengezinswoningen moeten genoeg zijn. Maar behalve gezinnen woont ook driekwart van de stellen zonder kinderen in zo’n huis. En ook veel alleenstaanden met een goed inkomen. Gewoon, omdat ze daar liever wonen.”

Lees ook:

Nederland zoekt plek voor een miljoen woningen, dus trekt het lege weiland

Weilanden volbouwen? Dat is onontkoombaar, zeggen sommigen, nu Nederland in tien jaar tijd één miljoen nieuwbouwwoningen nodig heeft. Anderen noemen dat ‘lariekoek’. Een lang lopende discussie herleeft.