Bouwbedrijf Heijmans verrast: coronajaar 2020 was het beste jaar in tijden

Ondanks de coronacrisis beleefde Heijmans zijn beste jaar in vele jaren. Het virus leidde wel tot vertraging bij een paar grote projecten, maar door de bank genomen vielen de negatieve gevolgen erg mee. Het Brabantse bouwbedrijf, dat in de jaren na de financiële crisis flink wat zeperds opliep, boekte over 2020 een nettowinst van 40 miljoen euro, de hoogste winst sinds 2007 toen het bedrijf nog veel groter was. Heijmans betaalt voor het eerst sinds 2013 weer dividend uit aan zijn aandeelhouders.

Bij het begin van de corona-uitbraak was Heijmans’ bestuursvoorzitter Hillen nog pessimistisch. “We zijn in een bijzondere film terechtgekomen. We hebben geen idee wat de coronacrisis voor impact heeft in de toekomst”, somberde hij toen. Hij vreesde een hoog ziekteverzuim, problemen met buitenlandse werknemers die Nederland niet meer in konden en met vertraging van leveranties van bouwmaterialen en apparatuur.

Wet van Murphy

Die problemen kwamen er ook: bij de afbouw van een paar grote projecten en dan vooral bij die van de nieuwe rechtbank in Amsterdam. “Bij de afbouw van een gebouw werken er 500 à 600 man aan de binnenwanden, aan de elektra, dat soort zaken. Door corona kon dat niet”, zei Hillen bij de presentatie van Heijmans’ resultaten over 2020.

In Amsterdam kwam Murphy (die van de wet van Murphy) langs. Doordat een goederenlift te laat arriveerde uit Frankrijk, moest een kraan langer blijven staan. Het dak kwam niet af, waarna een grote regenbui leidde tot lekkages. Die lekkages raakten uitgerekend het beveiligingssysteem van het gebouw, vertelde Hillen. Door al die vertragingen wordt het gebouw pas binnenkort opgeleverd, veel later dan gepland, en leed Heijmans een flink verlies op het project. Ook bij projecten in Rotterdam (congrescentrum Ahoy, theater Zuidplein) traden vertragingen op.

Overheidssteun was niet nodig

Maar bij veel andere projecten bleken de problemen mee te vallen en kon er, na de nodige aanpassingen op de bouwplaatsen, worden doorgewerkt. En zo beleefde Heijmans, dat de afgelopen jaren al zijn buitenlandse bedrijven verkocht en niet meer happig is op risicovolle projecten, een veel beter jaar dan Hillen in het voorjaar nog dacht.

Overheidssteun bleek niet nodig, uitstel van belastingbetaling aanvragen evenmin. De omzet (1,75 miljard) kwam 9 procent hoger uit dan in 2019, de winst (40 miljoen euro) viel 10 miljoen hoger uit dan in 2019 en het aantal banen steeg van 4595 naar 4707. Heijmans verkocht 2265 woningen (tegen 2128 in 2019), had het druk met allerlei infrastructuurwerken, maar merkte wel dat er momenteel minder vraag is naar nieuwe kantoren en winkels.

Het bouwbedrijf keert zelfs weer dividend uit. Dat wilde Hillen vorig jaar al doen (28 cent per aandeel), maar trok dat voornemen in toen corona oprukte. Het leek hem toen te link om dividend uit te keren. Nu komt dat dividend er wel en bedraagt het 73 cent per aandeel. Heijmans’ orderportefeuille zit goed vol en de perspectieven voor dit jaar zijn gunstig: Hillen verwacht dat de winst minstens zo hoog zal worden als die van 2020.

Heijmans heeft nu drie achtereenvolgende jaren met winst afgesloten. Dat deed het in 2017 ook, maar toen waren die zwarte cijfers te danken aan de verkoop van bedrijfsonderdelen.

