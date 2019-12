Boskalis bouwt nieuwe eilanden in Manila Bay voor 325 miljoen euro

Baggerbedrijf Boskalis gaat nieuw land winnen in de baai van Manila, de drukbevolkte Filippijnse hoofdstad. Het gaat om drie kunstmatige eilanden met een totaal oppervlak van 360 hectare. Op die eilanden wil de Aziatische vastgoedontwikkelaar SM Prime commercieel vastgoed en woningen bouwen.

De totale waarde van het contract bedraagt 650 miljoen euro en daarvan is 325 miljoen euro voor Boskalis. Het bedrijf gaat in dit project samenwerken met een Chinees constructiebedrijf, China Harbour Engineering. Opdrachtgever SM Prime bezit woningen, kantoren en ‘supermalls’, de winkelcentra die super populair zijn onder de rijkere Filippino’s.

Peter Berdowski, topman van Boskalis, spreekt van een omvangrijk contract. “We kijken ernaar uit bij te dragen aan een bescheiden uitbreiding van de Filippijnen en het beschermen van een deel van Manila tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met dit project hebben we de bezetting van onze grote baggerschepen voor de komende jaren verzekerd.”

Een stenen oeverbescherming en een betonnen golfbreker

De eilanden krijgen een stenen oeverbescherming en een betonnen golfbreker. Volgens Boskalis zijn ze bestand tegen zware aardbevingen en kunnen de kust- en oeverbescherming tyfoons weerstaan. Een groot probleem bij Manila Bay is dat de grond verzakt. Een stevig fundament en een polderachtige buitenrand voorkomt dat de eilanden zinken, zegt Boskalis.

Both Ends, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die samenwerkt met Filippijnse organisaties, zegt zich ernstig zorgen te maken over dit project van Boskalis. “Landwinningsprojecten in de baai van Manila berokkenen veel schade aan het milieu en tasten ook de visserijgronden aan waarvan gemeenschappen van kleinschalige vissers afhankelijk zijn.”

In de Filippijnen van president Rodrigo Duterte worden mensen die zich uitspreken tegen milieuverwoesting regelmatig gearresteerd of zelfs vermoord, schrijft Both Ends. “Lokale organisaties vragen daarom al geruime tijd om een moratorium op de 31.000 hectare geplande landwinningen in de baai van Manila totdat mensenrechten worden gerespecteerd.”

Boskalis zegt aan de slag te gaan in een gebied waar al eerder land is opgespoten. “Er wordt dus geen bestaande kustlijn of natuur opgeofferd en er hoeven ook geen mensen te verhuizen”, zegt de woordvoerder van Boskalis.

Voor de eilanden bij Pasay, onderdeel van de Metro Manila-regio, zet Boskalis twee jaar lang ‘meerdere sleephopperzuigers in, waaronder megahoppers’. Dat zijn grote schepen die het zand van de zeebodem opzuigen en op de locatie van de eilanden uitstorten. De werkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2020. Het baggeren is binnen drie jaar afgerond en het totale project duurt vijf jaar.

Verwoest zandwinning visserijgronden?

Both Ends vreest dat deze zandwinning door Boskalis visserijgronden verwoest. Boskalis zegt dat opdrachtgever SM Prime een concessie heeft voor het zandwingebied.

“Hoeveel zand er nodig is? Reken maar uit. Een oppervlakte van 360 hectaren, en dan acht meter onder water en vier meter boven water”, zegt de woordvoerder van Boskalis. Dat zou zo’n 43 miljoen kubieke meter zand zijn. “We letten altijd op of een zandgebied geschikt is en dat we bijvoorbeeld geen koraalrif aantreffen.”

Nederland helpt de Filippijnse overheid bij de ontwikkeling van de baai van Manila. Officieel gaat dat niet om het binnenhalen van contracten. In de praktijk helpt deze samenwerking Nederlandse bedrijven aan toegang tot nieuwe markten, stelt Both Ends, “en zijn de zorgen en levens van lokale gemeenschappen daarbij secundair”.

