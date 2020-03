Boodschappen doen bij de lokale boer is hot door corona: ‘Eieren en meel gaan als een speer’

Normaal zijn het er een stuk of drie, maar sinds de uitbraak van het coronavirus haasten tien bestelbusjes plus een fietskoerier zich wekelijks langs honderden adressen in Groningen en Friesland. Online marktkraam De Streekboer verkoopt zo de opbrengst van lokale boeren: van peren, paksoi en pastinaak tot ambachtelijke bramenjam, versgebakken brood en boerenkaas. Volgens mede-oprichter Sandra Ronde is het aantal bestellingen ten opzichte van twee weken geleden verdubbeld.

De lokale boeren zijn verenigd in deze boerencoöperatie die dit jaar haar vijfjarig jubileum viert. Het aantal klanten nam het afgelopen jaar weliswaar gestaag toe, maar zo storm als vorige week liep het nog nooit. In een paar dagen tijd kreeg de lokale boodschappendienst er bijna honderd klanten bij. “We moeten alle zeilen bijzetten”, zegt eigenaar Ronde. “Er zijn tientallen vrijwilligers bijgekomen om alles te kunnen inpakken en bezorgen.”

De Streekboer telt vijftig aangesloten ondernemingen, waaronder ook bakkers en vissers. Wordt er bij de boeren ook gehamsterd? Ja, zegt Ronde: “In plaats van één kilo appels bestellen mensen er twee of drie.” Met name meel en eieren zijn volgens haar in trek. “Mensen zijn aan het broodbakken geslagen, en eieren zijn moeilijk verkrijgbaar in de supermarkt.”

De bezorgdienst is een verademing voor boeren die vooral aan restaurants leveren. Sinds de horeca zijn deuren heeft moeten sluiten vanwege corona, blijven allerhande verse producten bij boeren op de plank liggen. De voorraad die horecaboeren niet meer kunnen verkopen, stopt De Streekboer daarom in een speciale maaltijdenbox voor klanten: “Daarin zitten twee avondmaaltijden, lunch en ontbijt voor vier personen”, aldus Ronde. Ook daar is bij de consument vraag naar en dat geeft de boeren rust. Geitenboerin Doetie Trinks, die veel geitenkaas verkoopt aan kwaliteitrestaurants: “Anders lag mijn bedrijf helemaal stil.”

Boodschappen doen bij de boerderij is niet alleen handig in coronatijden; boeren krijgen via de bezorgdienst ook een redelijke prijs voor hun waar. Boerin Trinks zegt een kwart meer voor haar geitenkazen te krijgen via De Streekboer dan bij een grote supermarkt of groothandel: “De prijzen zijn te vergelijken met die van een landwinkel of biologische supermarkt.”

Volgens Ronde moet de voedselvoorziening nodig op de schop: “Nederlandse boeren krijgen steeds minder betaald voor steeds meer werk.” Bovendien produceren zij vooral voor het buitenland, zegt ze. “De oneerlijkheid van het huidige systeem wordt beter zichtbaar, nu de internationale handel mogelijk onder druk komt te staan.”

Maaltijdapps als reddingsboei

Initiatieven om restaurants het hoofd te laten bieden aan de economische gevolgen van de coronacrisis schieten als paddenstoelen uit de grond. Neem #steundekeukens, een lijstje restaurants per stad die nog bezorgen en waar afgehaald kan worden. Veel eettentjes tuigen halsoverkop een eigen bezorgdienst op, of maken gebruik van maaltijdbezorgers zoals Thuisbezorgd. Zij hebben nog een optie: de maaltijdapp Too Good To Go. De dienst is ooit in het leven geroepen om kliekjes te ‘redden’: gebruikers kunnen overgebleven producten uit restaurants en supermarkten voor een voordelige prijs ophalen. Naast kliekjes kunnen ondernemers er tijdelijk ook reguliere maaltijden slijten. Onder het mom ‘steun lokaal’ zijn deze niet afgeprijsd, en brengt de app naar eigen zeggen alleen transactiekosten bij het restaurant in rekening. Inmiddels zijn twintig eetgelegenheden aangesloten, waaronder de Vegan Sushi Bar in Amsterdam, Pokétastic in Utrecht en CousCousBar te Tilburg.

Lees ook:

Schouten wil Europees geld om faillissementen van boeren te voorkomen

Minister Carola Schouten overlegt woensdag met andere Europese landbouwministers over de coronacrisis. In Nederland worden vooral de sierteelt en aardappeltelers hard getroffen.

Horecasluiting rampzalig voor eigenaren én klanten

Horecazaken en -klanten reageren onthutst op het besluit van het kabinet om cafés te sluiten. “Economisch gezien is dit een ramp.”