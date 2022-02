Boodschappen doe je in twee minuten bij nieuwkomer Ochama

Aan het Betaplein in Leiden zitten twee supermarkten naast elkaar. De Plus en Ochama. De eerste ziet eruit zoals we een supermarkt kennen. Volle schappen, klanten met winkelkarretjes, vakkenvullers, kassières. Het bekende beeld. Maar wie bij de buren binnenloopt, moet zich even oriënteren: wat is dit?

Er staan non-foodartikelen opgesteld, zoals speelgoed en sinaasappelpersen, er is een balie en een rij rode afhaalzuilen die grenzen aan een hek. Daarachter zit één man achter een computer. Die controleert of het goed gaat met de robots en de lopende band die ook zichtbaar zijn door het hek.

Ochama is het nieuwste supermarktconcept. Een noviteit in de wereld en inmiddels realiteit in vier Nederlandse steden. Of supermarkt, dat is het eigenlijk ook weer niet helemaal. Het is een oppik-supermarkt.

De klant bestelt thuis via de app of de site van Ochama de boodschappen en rekent af om alles vervolgens in een zelf geselecteerd tijdsblok op te halen. Dat laatste duurt een minuut of twee. Een mens komt er nauwelijks aan te pas. Bezorgen doet de ‘onestopshop’-super ook, maar de focus ligt op afhalen.

Deze medewerker bij ‘supermarkt’ Ochama controleert of het goed gaat met de robots en de lopende band. Beeld Joris van Gennip

Mark den Butter, operationeel chef bij Ochama, doet even voor hoe dat gaat met een blikje cola. Hij meldt zich met een QR-code aan bij de afhaalzuil, waarna de robot achter het hek aan de slag gaat. In een oogwenk heeft het apparaat een plastic krat op de lopende band gezet, waar inderdaad dat blikje cola in zit. “Wij zijn een bijna volledig geautomatiseerde pick-upsupermarkt”, zegt Den Butter.

“Dat begint al bij ons distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs, waar robots de bestellingen van onze klanten verzamelen en klaarmaken voor transport. De kratten met boodschappen gaan vervolgens met vrachtwagen plus chauffeur hiernaartoe, waar slechts één medewerker nodig is om de kratten op de lopende band te zetten.” Eenmaal binnen doen de robots de rest.

Lage prijzen

Dat proces vergt veel minder personeel waardoor volgens Ochama de prijzen lager zijn dan in ‘gewone’, supermarkten. “Maar dat we minder medewerkers nodig hebben, is nooit de overweging geweest om te automatiseren”, stelt Den Butter. Klanten van de oppik-formule krijgen standaard 10 procent korting op de zevenduizend artikelen, ook als die al in de aanbieding zijn. Waar Ochama dan de winst vandaan haalt? “Wij nemen genoegen met minder marge.”

Ochama maakt onderdeel uit van het Chinese JD.com, een van de grootste retailbedrijven ter wereld. Toch staan de activiteiten van deze afhaalsupermarkt los van het moederbedrijf. “We maken wel gebruik van partners en diensten via JD.com, maar zijn een losse entiteit.”

Nederlandse primeur

Op dit moment heeft Nederland de primeur van de formule met, naast Leiden, ook vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Diemen. Den Butter: “Daar willen we ons voor nu nog op blijven concentreren om de formule te perfectioneren. Daarna zien we zeker ruimte voor meer locaties.”

Ochama – een samentrekking van ‘omnichannel amazing’ – richt zich in eerste instantie op jongeren en jonge gezinnen. Mensen met een druk leven die snelheid en gemak aantrekkelijk vinden. “Maar ik kan me ook voorstellen dat ouderen het prettig vinden bij ons, omdat onze medewerkers de handen vrij hebben om service te verlenen.”

Een filiaal van Ochama heeft zo’n vijftien mensen in dienst, de reguliere supermarktketens zitten al snel op een man of honderd. Een ander verschil is dat Ochama deels ook mikt op non-foodartikelen, zoals waterkokers of smartwatches. Het assortiment van Ochama wordt gaandeweg uitgebreid, maar is nog een stuk kleiner dan die van de gevestigde supers. “Met twee soorten pindakaas in plaats van twaalf heb je ook geen keuzestress”, zegt Den Butter.

