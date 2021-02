Bonden stemmen in met het cao-bod van de NS: personeel houdt tot 2025 zijn baan

Het werd ook weleens tijd. Na elf onderhandelingsrondes waren de vakbonden en de NS-directie er nog steeds niet uit en daarom deed de directie vier weken geleden een eindbod voor een nieuwe cao. Slikken of stikken.

Het is slikken geworden. De directie had de bonden tot donderdag de tijd gegeven om te laten weten of ze instemmen met het eindbod, en dat doen ze alle vier, na hun leden te hebben geraadpleegd.

CNV Vakmensen deed dat zelfs met steun van 91 procent van zijn leden bij de NS. Vooral het feit dat de directie in haar eindbod beloofde dat alle NS’ers in vaste dienst minstens tot 2025 een baan bij het spoor houden, was belangrijk, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga. “Daar hadden we op ingezet, en dat hebben we gekregen.”

Drie stapjes

De onderhandelaars van FNV Spoor en de VVMC waren veel minder te spreken over het eindbod, vooral omdat de NS op het gebied van salaris in hun ogen niet veel bieden: in drie stapjes tot 2022 met 4 procent omhoog – zo weinig dat NS’ers vanwege de inflatie volgens de FNV in koopkracht zelfs iets inleveren.

Toch stemmen ook deze twee bonden uiteindelijk in met de voorstellen van de directie, de VVMC met 71 procent van de leden, FNV Spoor met 73 procent. Beide bonden melden wel van leden gehoord te hebben dat het ‘op bepaalde punten beter had gemoeten’ (VVMC) en dat leden ‘teleurgesteld’ zijn (FNV). “Dat is een signaal voor volgende cao-onderhandelingen, in andere omstandigheden”, stelt de VVMC.

Het waren kennelijk vooral de bijzondere omstandigheden die veel vakbondsleden ertoe brachten toch in te stemmen. De NS lopen tot 2025 4,7 miljard euro aan inkomsten mis door het uitblijven van passagiers, en tot die tijd moeten er daarom 2300 banen verdwijnen. Omdat er tegelijkertijd 2500 mensen met pensioen gaan, kan er toch een werkgelegenheidsgarantie worden gegeven.

Meer waardering

Behalve over het salaris is met name de FNV ook ontevreden over de regeling om eerder te stoppen met werken: wie dat doet, krijgt volgens de bond te weinig geld mee. “Veel leden zeggen voor de volgende cao meer waardering van NS te verwachten”, zegt FNV’er Henri Janssen.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2020 en geldt voor 17.000 mensen. Er is een jaar over onderhandeld, mede omdat vlak na het begin van de gesprekken de coronapandemie uitbrak.

