Bol.com wil Black Friday eigenlijk liever verplaatsen

Laat koopjesfeest Black Friday in Nederland eerder plaatsvinden dan nu, zegt Huub Vermeulen, algemeen directeur van Bol.com. “Het is niet handig dat Sinterklaas er zo snel op volgt.” De internetwinkel wil samen met andere webwinkels alles in het werk stellen om van de Amerikaanse Black Friday een Nederlandse Black Friday te maken op een moment verder voor het Sinterklaasfeest. Bol.com is niet de enige partij die het kortingenfestijn naar voren wil halen: ook de website lootjestrekken.nl, een partner van bol.com, pleit daarvoor.

Vermeulen: “De Amerikaanse feestdag Thanksgiving bepaalt nu wanneer het Black Friday is, namelijk de eerste vrijdag daarna. Dat is een geschikt moment voor de Amerikanen want dan kunnen ze alvast hun kerst-aankopen doen. Maar in Nederland en België is het helemaal niet handig vanwege pakjesavond.”

Zeker dit jaar valt Black Friday ongelukkig. “Direct na Black Friday komt de maandag voor Sinterklaas, traditioneel voor ons de drukste dag voor pakjesavond”, zegt Vermeulen. Volgens hem kan dat dit weekend problemen opleveren in de logistiek. “Je loopt het risico dat er in de keten van leverancier, magazijn en thuisbezorging vertraging optreedt.”

Vermeulen hoopt daarom dat de bewuste vrijdag langzaam verplaatst kan worden. Vandaar dat Bol.com dit jaar al op vrijdag 22 november is begonnen met het geven van kortingen onder de noemer Black Friday. “Hopelijk is de eerste dag van de kortingsweek rond Black Friday over een paar jaar zo belangrijk dat je de Amerikaanse Black Friday niet meer nodig hebt. Het moet op die manier mogelijk zijn het koopgedrag naar voren te verschuiven. We doen dat onder meer door aan het begin van de week kortingen te geven die er op Black Friday zelf niet meer zijn.”

Bol.com hoopt dat de concurrentie meebeweegt. “Dan hebben we een week gewonnen en krijgen we onze eigen Nederlandse Black Friday, op een prettige afstand van Sinterklaas.”

Maar zover is het nog niet. Vorig jaar leidde de drukte rond Black Friday ertoe dat er vertraging optrad bij de bezorging. Het wordt dus spannend hoe het dit jaar gaat. De drukte kan ertoe leiden dat Bol.com zijn standaardbelofte ‘Voor 23:59 besteld, morgen in huis’ gaat aanpassen voor delen van het assortiment, zegt Vermeulen. “Bij echte topdrukte kan het zelfs dat we zeggen ‘Vandaag besteld, overmorgen in huis’.”

