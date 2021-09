Bol.com heeft een oplossing voor de vele loze lucht in verpakkingsdozen

Stel, iemand bestelt tegelijk een koekenpan, een lp en een boek. Bol.com verzendt die in één doos. Tot op heden gebeurde het inpakken daarvan handmatig: een werknemer koos de best passende doos uit het standaard assortiment van dozen. Hij stopte de lege plekken in de doos vol met vulmateriaal.

Klanten die thuis hun online winkelmandje vullen met artikelen denken doorgaans niet na over de vreemdsoortige maten van hun bestelling. Maar als ze het pakket in ontvangst nemen, hebben ze daar een duidelijke mening over: 70 procent vindt het erg belangrijk dat webwinkels hun producten met minder verpakkingsmateriaal versturen, 58 procent ergert zich aan lucht in verpakkingen. Dit blijkt uit de Duurzaamheidsmonitor voor de e-commerce van Thuiswinkel.org, het landelijke netwerk van webwinkels waarvan ook Bol.com lid is.

Machine vouwt hier één kartonnen doos omheen

Bol.com verkoopt 33 miljoen artikelen in alle soorten en formaten. Er valt dus veel te verbeteren. Samen met de Italiaanse fabrikant CMC heeft de webwinkel jarenlang gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe multi-verpakkingsmachine. Het nieuwe apparaat scant de afmetingen van de verschillende artikelen en vouwt hier één kartonnen doos omheen.

Dit moet leiden tot kleinere pakketten met minder loze ruimte. Hierdoor is minder karton nodig en vulmateriaal komt er niet meer aan te pas. Kleinere pakketten betekenen ook dat er méér in een vrachtwagen kunnen en dat er minder ritten nodig zijn. De nieuwe technologie moet bijdragen aan de duurzaamheidsambitie van Bol.com: 0 gram CO 2 -uitstoot per pakket in 2025.

Uitdaging voor de e-commerce-sector

“Systemen en apparatuur die ervoor zorgen dat er minder lucht wordt vervoerd, dat is de grote uitdaging voor de e-commerce-sector”, zegt verpakkingskundige Marcel Keuenhof van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. “Wij weten niet hoeveel besparing de nieuwe machine van Bol.com daadwerkelijk oplevert, maar elke nieuwe vorm van preventie is een goede verduurzamingsstap.”

Bol.com heeft er vertrouwen in: begin volgend jaar komen er nog eens vijf multi-inpakmachines bij en over een paar jaar moeten het er tien zijn. Het met de hand inpakken van pakketten met meerdere producten zal dus afnemen. Pakketten met één artikel worden al door machines ingepakt.

Geen sprake van onrust

Dit heeft geen gevolgen voor werkgelegenheid van de mensen die de dozen niet meer hoeven te vullen, benadrukt een woordvoerder van Bol.com: “We kunnen deze mensen op een andere manier inzetten en zo nodig bij- of omscholen. Daarbij groeien we nog steeds en hebben we veel mensen nodig in onze magazijnen. Er is geen sprake van onrust.”

Deze machine is zeker een vernieuwing in de Nederlandse e-commerce, zegt Ellen de Lange, beleidsadviseur duurzaamheid van Thuiswinkel.org. Webwinkel Bol.com zelf claimt dat de machine de eerste in zijn soort is wereldwijd, maar heeft er geen patent op, zegt de woordvoerder. Over de investering die Bol.com gedaan heeft wil het dochterbedrijf van het beursgenoteerde Ahold Delhaize niets kwijt.

