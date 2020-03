Bloedbad op de beurs, AEX verliest ruim 7 procent

De vrees voor een economische recessie door de negatieve impact van het nieuwe coronavirus en een prijzenoorlog in de oliesector zorgen voor grote onrust op de financiële markten.

De Amsterdamse AEX-index kelderde maandag met ruim 7 procent en zakte voor het eerst sinds 17 januari 2019 onder de 500 puntengrens. Ook op de andere Europese beurzen was sprake van een bloedbad en liepen de openingskoersen vertraging op door de grote stroom van verkooporders. Beleggers waren sowieso al gespannen vanwege de wereldwijde corona-epidemie en de (potentiële) gevolgen ervan op de wereldeconomie.

Alle ogen waren gericht op de oliemarkt, waar de olieprijzen een historische val lieten zien. Het belangrijke olieland Saudi-Arabië besloot flink meer te gaan produceren en de prijzen te verlagen, nadat het oliekartel OPEC en Rusland niet tot een akkoord hadden weten te komen over het beperken van de olieproductie. Een vat Amerikaanse olie kostte 23 procent minder op 31,78 dollar en Brent werd 21 procent goedkoper op 35,74 dollar. Beleggers gooiden hun aandelen massaal in de verkoop en zochten hun heil in veiligere havens als obligaties.

Grootste procentuele verlies AEX sinds augustus 2015 De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 7,6 procent lager op 490,86 punten. Het is het grootste procentuele koersverlies voor de hoofdindex sinds 24 augustus 2015. De AEX zakte destijds 9,3 procent door zorgen over de Chinese economie en een verrassende devaluatie van de yuan door de Chinese overheid eerder die maand. Het grootste dagverlies stamt nog altijd uit 1987. Op “Zwarte Maandag” 19 oktober 1987 raakte de AEX 12 procent kwijt. De MidKap kelderde 7,5 procent tot 747,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 8,2 procent kwijt. De hoofdindex in Milaan leverde 10,9 procent in.

Shell verliest 20 procent

Vooral de oliebedrijven kregen harde klappen door de vrees voor een prijzenoorlog in de sector. In Amsterdam was er pas na zo’n 30 minuten handelen een openingskoers van olie- en gasconcern Shell bekend. Het aandeel zag ruim 20 procent aan beurswaarde verdampen. In Londen raakte concurrent BP 19 procent kwijt. Ook de oliedienstverleners gingen in de uitverkoop. Bodemonderzoeker Fugro en maritiem dienstverlener SBM Offshore verloren rond 17 procent. Tankopslagbedrijf Vopak was daarentegen de enige stijger in de AEX met een winst van ruim 2 procent.

Het Japanse oliebedrijf Japan Petroleum Exploration leverde 12,7 procent in. In Hongkong zakten de Chinese oliebedrijven PetroChina en CNOOC respectievelijk 7,6 en 16,9 procent. Het Australische olieconcern Santos kelderde 27 procent en concurrent Beach Energy ging 19,4 procent onderuit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, raakte ruim 5 procent kwijt en eindigde op 19.698,76 punten. Dat is het laagste niveau in veertien maanden tijd. Uit nieuwe cijfers van de Japanse overheid blijkt dat de economie van het land in de periode oktober tot en met december met 7,1 procent is gekrompen. Eerder werd nog uitgegaan van een krimp van 6,3 procent.

Chinese economie geraakt door coronavirus

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 2,3 procent in de min. De export van China is in de eerste twee maanden van dit jaar sterk gedaald vooral door de negatieve impact van het coronavirus waardoor de Chinese economie ernstig werd ontregeld. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 3,6 procent en de Kospi in Seoul leverde 4,2 procent in. De Australische All Ordinaries in Sydney sloot de dag af met een koersval van 7,3 procent.

Lees ook:

Het coronavirus duwt de Italiaanse economie in een diepe recessie

Enkele Italiaanse banken, zoals Unicredit en Intesa, bieden ‘betalingsvakanties’ aan getroffen bedrijven, in de hoop faillissementen te voorkomen.

Het was een superjaar op de beurs, dankzij deze trends

2019 was een heel goed beursjaar. De AEX-index, de belangrijkste graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, steeg met 23,8 procent. Een tweede graadmeter, de AMX-index, steeg met 38,5 procent. Ook in andere westerse landen beleefden de meeste aandeelhouders een fijn jaar. Lees hier een paar trends van 2019.