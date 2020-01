Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het banenplan

Het wordt voor dove en blinde mensen makkelijker aan een baan te komen. Dat geldt ook voor middelbaar en hoger opgeleide mensen met bijvoorbeeld autisme of een ernstige psychische aandoening die serieuze begeleiding vergt.

Mensen die tot deze groepen behoren, mogen nu bij uitkeringsinstantie UWV vragen of zij alsnog in het zogeheten doelgroepregister kunnen worden opgenomen. Dat betekent dat ze meetellen voor het Banenplan, een afspraak uit 2015 van overheid, werkgevers en vakbonden om uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkzoekenden die in dat doelgroepregister staan, zijn aantrekkelijker voor werkgevers, omdat ze meetellen voor die 125.000-banen-opdracht. De werkgever kan ook in aanmerking komen voor subsidie voor het aanpassen van de werkplek en voor de begeleiding door een jobcoach. Ook hoeft een werkgever bij ziekte niet door te betalen bij werknemers uit het doelgroepregister; dat doet de overheid.

De kaartenbak om uit te kiezen is plots veel voller

Werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak (DNZ) schat dat door verbreding van de definitie ongeveer 10.000 mensen extra in het doelgroepregister kunnen komen. Er zitten nu al ruim 200.000 mensen in. De werkgevers zijn blij dat de kaartenbak om uit te kiezen plots veel voller is geworden. Zij vonden het altijd al onjuist dat hoogopgeleide gehandicapten niet meetelden. “Het aanbod van werkfitte kandidaten is te klein om de doelstelling te halen”, zeiden ze al in 2016 over hun opdracht.

Ook Iederin, de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, wilde jaren geleden al dat de afbakening breder werd. “Hoogopgeleide mensen met een handicap vallen nu buiten de boot.” Zij kunnen dankzij hun studie vaak wel werk doen, waarmee meer is te verdienen dan het minimumloon, alleen is er geen werkgever die ze in dienst neemt.

Maar de vorige staatssecretaris van sociale zaken, Jetta Klijnsma, vond dat het Banenplan voor de allerzwaksten moest zijn, voor de mensen met weinig kans op werk, mensen die niet zonder hulp het minimumloon kunnen verdienen. Daarom sloot zij hoger opgeleiden uit die bijvoorbeeld blind of doof zijn. Zij kunnen immers meer verdienen dan het minimumloon als er een hulpmiddel is of begeleiding.

De afbakening is al zeven keer aangepast

Toch is na invoering van het Banenplan de afbakening van de doelgroep al zeven keer aangepast. Door al die aanpassingen werd de groep steeds groter. De belangrijkste maatregel was de invoering van de zogeheten praktijkroute in 2017; daardoor kunnen mensen ook zónder beoordeling van het UWV worden toegelaten tot het register. De ‘keuring’ vindt dan plaats op de werkvloer. De praktijk-route kwam er na kritiek van gemeenten, die de toetsing van het arbeidsvermogen door het UWV te streng vonden.

En nu mogen dus ook de hogeropgeleide mensen met een handicap of aandoening zich melden. Dat is te danken aan een motie van D66 en VVD uit 2014 over een andere wet, de quotumwet. Die ging over eventuele boetes als werkgevers niet genoeg arbeidsbeperkten in dienst zouden nemen: dan zouden alsnog hoger opgeleide mensen met een beperking wel gaan meetellen. Die wet is nu – zonder dat er veel ruchtbaarheid aan gegeven is – geactiveerd.

Voor mensen met een zware arbeidsbeperking is de wijziging misschien minder goed nieuws. Door het grotere aanbod kunnen hun kansen op werk dalen. Al denkt DNZ van niet, omdat de kandidaten uit de nieuwe doelgroep niet concurreren met de mensen met een zware beperking, oftewel met minder verdiencapaciteit. Die werken vaak in de groenvoorziening, catering en schoonmaak. De nieuwe groep gaat in heel andere banen werken, zoals beleidsondersteuner of witwaspreventiemedewerker.

Lees ook:

Het Banenplan voor mensen met een arbeidsbeperking: een succes of mislukking?

Lukt het nou wel of niet om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen? Trouw zet de feiten op een rijtje.