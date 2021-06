Bitcoin boekt succes, maar CPB-directeur oordeelt vernietigend over cryptomunten

Komt er een dag dat de bitcoin zich een wereldwijd breed geaccepteerde betaalmunt mag noemen? Dat de cryptomunt zo aan terrein heeft gewonnen dat het ‘gewone’ geld van de centrale banken, de euro’s en de dollars, achterhaald zijn en treurig achterblijven? In één week deed de digitale valuta zowel meerdere stappen vóór- als achteruit op die weg naar salonfähigheid. Om de week af te sluiten met een gepeperd essay van Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau.

De baas van een van de belangrijkste adviesorganen van de regering kan er kort over zijn: bitcoin gaat niet het nieuwe geld worden waarmee de burger van de toekomst zijn boodschappen afrekent. Sterker, hij pleit ervoor het gebruik en de handel in bitcoins direct te verbieden in Nederland. Hasekamp noemt ‘de cryptohype’ een zeepbel die onvermijdelijk gaat knappen. Dus kun je het gebruik ervan beter zo snel mogelijk aan banden leggen, redeneert hij in zijn betoog in het Financieele Dagblad. Voordat mensen nog meer geld verliezen.

Gedoemd te mislukken

Dat Hasekamp niet gelooft in bitcoin komt omdat die allesbehalve waardevast is. De koers gaat omhoog en omlaag met sprongen waar de zeer geringe inflatie van de dollar of euro bij verbleekt. Daardoor is bitcoin niet geschikt als betaalmunt, en dus, omdat bitcoin volgens Hasekamp verder geen intrinsieke waarde heeft, is het cryptoverhaal gedoemd te mislukken. Geen nieuw verhaal, maar wel een uit een gewichtige mond.

Zijn verhaal komt enkele dagen nadat China zijn strijd tegen bitcoin opvoerde. Het land had het gebruik en handel in de munt eerder al verboden en bleek maandag zelfs accounts op sociale media te blokkeren die zich met bitcoin bezighouden. China is bezig zijn eigen digitale munt te introduceren, de e-yuan, en het lijkt daarom geen concurrentie van andere digitale munten te willen.

Juichstemming in El Salvador

Maar los van die stappen achteruit kunnen bitcoin-aanhangers terugkijken op een mooie week. Woensdag nam het parlement in El Salvador een wet aan die bitcoin tot wettig betaalmiddel bombardeert, een wereldprimeur die tot veel gejuich leidde. Naar verluidt kijken andere landen uit Centraal- en Zuid-Amerika met interesse mee naar hoe dit besluit in de praktijk zal werken.

Donderdag kwam een wereldwijde toezichthouder op banken, het Basel Committee on Banking Supervision, met een voorstel om banken meer kapitaal te laten aanhouden als ze bitcoins op hun balans hebben staan. Een soort veiligheidsmaatregel: cryptomunten zijn zo onvast in waarde dat de gezondheid van banken te veel gevaar loopt als ze géén geld achter de hand houden voor elke bitcoin die ze in bezit hebben.

Dat klinkt als een negatief oordeel over de cryptowereld en dat is het ook. Maar wat beleggers en adepten hoorden, was: de gevestigde orde neemt bitcoin serieus en sorteert voor op een wereld waarin banken ook met cryptomunten gaan werken. Direct steeg de koers van bitcoin dan ook donderdag.

Oog voor risico’s

Of een nieuw kabinet wat gaat doen met de aanbeveling van Hasekamp? Dat is nog onzeker. Begin 2018 schreef minister Wopke Hoekstra van financiën aan de Kamer dat aanpak en regulering van cryptomunten ‘complex’ is. Een nationaal verbod lag ‘niet voor de hand’, onder meer vanwege het grensoverschrijdende karakter van bitcoin. Internationaal samenwerken is volgens de minister logischer, en dat is ook gebeurd.

Afgelopen najaar presenteerde de Europese Commissie nog een pakket wetsvoorstellen en experimenten om als continent meer mee te bewegen met de nieuwe wereld van cryptovaluta. In de woorden van Eurocommissaris Valdis Dombrovskis: “Technologie heeft consumenten en bedrijven veel te bieden en we moeten dat proactief omarmen”. Wel met oog voor bijkomende risico’s, voegde hij daaraan toe.

Lees ook:

Bitcoin als een wettig betaalmiddel in El Salvador: hoe pakt dat uit?

Iedere winkelier en zelfs de belastingdienst moet bitcoins straks accepteren als betaalmiddel in El Salvador. Een primeur, maar hoe gaat dat uitpakken?