Bitcoin als een wettig betaalmiddel in El Salvador: hoe pakt dat uit?

De primeur gaat naar een klein landje onder in Centraal-Amerika. In El Salvador moet het binnenkort mogelijk zijn om voor alles met bitcoin te betalen, de digitale ‘cryptomunt’ die wereldwijd salonfähig lijkt te worden. Woensdagnacht stuurde de 39-jarige president Nayib Bukele een wetsvoorstel naar het parlement dat van bitcoin een wettig betaalmiddel maakt. Dat werd met een overgrote meerderheid aangenomen.

De huidige valuta in het land, de Amerikaanse dollar, blijft ook geldig, maar straks zal de ijscoman op straat ook een betaling in bitcoin moeten accepteren, net als overheidsinstanties als de belastingdienst. In de aangenomen wet is een overgangsperiode van 90 dagen ingebouwd, bedoeld om het land er klaar voor te stomen.

Bukeles motieven klinken nobel. In het arme El Salvador heeft 70 procent van de bevolking geen toegang tot het traditionele betaalverkeer, zo staat in de wettekst. Straks wel, mits die mensen een internetverbinding hebben. Voor wie het ingewikkeld vindt, regelt de staat cursussen. Die moeten ervoor zorgen dat een gebrek aan digitale vaardigheden geen reden is om buitengesloten te worden.

Minder aan de strijkstok

Daarnaast zou de omarming van bitcoin een uitkomst zijn voor de vele El Salvadorianen die geld verdienen in de Verenigde Staten en dat geld maandelijks naar familie in het thuisland te sturen. Dat overboeken is nu niet gratis, daar komt commissie overheen. Iemand die vanuit Amerika regelmatig een klein bedrag naar huis stuurt, ziet telkens een deel van zijn verdiende geld verdwijnen in de zakken van Amerikaanse banken die die transactie mogelijk maken. Met bitcoin is zo’n commissie er niet, de cryptovaluta werkt gedecentraliseerd, zonder tussenkomst van een bank.

Zo bezien is de nieuwe wet goed nieuws voor de inwoners van het land. Ook elders in de wereld zijn bitcoin-adepten blij. Zij zien het als een grote stap naar een wereld waarin iedereen met digitale valuta mag betalen. Er zijn nog veel vragen over hoe dit in de praktijk zal uitpakken. Niet in de laatste plaats omdat het een ongekende stap is.

De minister van economische zaken, Miguel Kattan, maakt zich er weinig zorgen over. Hij zei op een persconferentie dat een klein deel van de bevolking nu al met bitcoin betaalt. Zelfs voor pupusas, kleine pannenkoekachtige straatsnacks.

Twee keer zoveel pupusa’s verkopen?

Hoe werkt een betaalmiddel waarvan de waarde in één dag met 20 procent kan dalen of stijgen? Inmiddels is een bitcoin iets meer dan de helft waard van het record in april (ruim 60.000 dollar toen, tegen zo’n 34.000 dollar nu). Een pupusa-verkoper die zijn omzet in bitcoin krijgt uitbetaald, moet bij zo’n koersdaling ineens twee keer zoveel snacks verkopen om er financieel niet op achteruit te gaan. President Bukele onderkent dat risico. Zijn overheid garandeert dat iedereen direct bitcoins kan omwisselen voor dollars. De nationale ontwikkelingsbank beheert 150 miljoen dollar op een speciaal daarvoor opgezette rekening, om daarmee koersrisico’s op te vangen.

En dan is het de vraag wat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hier van denkt. El Salvador onderhandelt daarmee over een steunpakket van 1,3 miljard dollar om de last van begrotingstekorten en schulden te verlichten, meldde persbureau Reuters eerder dit jaar. De introductie van bitcoin als wettig betaalmiddel, met alle onzekerheden van dien, zou de gesprekken met het IMF daarover weleens op scherp kunnen zetten, zeggen experts tegen Reuters.

Bukele, die op Twitter zijn ogen tot blauwe lasers heeft gefotoshopt om zijn bitcoin-adoratie te tonen, zegt dat er donderdag een gesprek volgt met het IMF. Wie weet gaat het dan ook over de beschuldigingen van corruptie die zijn regering op zijn bord krijgt, onder meer vanuit de VS. Nieuwsplatform Coindesk citeert dan ook inwoners van El Salvador die denken dat Bukele de wet gebruikt als middel om de aandacht daarvan af te leiden.

