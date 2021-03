Binnen tien minuten je boodschappen thuis? Bezorgsuper Gorillas troeft concurrenten af met snelheid

Er fietsen al een paar weken gorilla’s door de binnenstad van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Geen echte natuurlijk, maar fietskoeriers van de gelijknamige boodschappenbezorgdienst.

Deze bezorgers, volledig in het zwart gekleed, hebben een ogenschijnlijk onmogelijke taak. Binnen tien minuten na bestelling boodschappen aan huis leveren. Om dat voor elkaar te krijgen levert het bedrijf alleen aan postcodes die binnen die tijd te bereiken zijn vanaf hun ‘hyperlokale magazijnen’, ook wel ‘dark stores’ genoemd.

Aan de Westerdijk in Utrecht zit zo’n magazijn. Een mini-supermarkt die alleen toegankelijk is voor fietskoeriers die een bestelling komen afhalen. Er hangen vuilniszakken voor de ramen, die het pand verduisteren. Een bedrijfslogo ontbreekt. Alleen in- en uitrijdende bezorgers op e-bikes verraden de bedrijvigheid.

Goede sfeer

Maar binnen zit de sfeer er goed in. Muziek van de Amerikaanse rapper Lil Wayne pompt door de speakers. Tussen stellages vol eten en drinken maken magazijnmedewerkers – vooral jongens – dansend op de muziek de bestellingen klaar. Meestal kleine bestellingen zoals een banaan en een bakje yoghurt, of een zak chips. Op van pallets gemaakte loungebanken rusten de fietskoeriers die moeten wachten op een nieuwe bestelling.

De fietsbezorgers en orderpickers hebben een contract bij het bedrijf. En moeten, ook als er geen bestellingen zijn, worden doorbetaald. Samen met de huren van de magazijnen lopen de vaste lasten van het bedrijf rap op. Toch levert Gorillas boodschappen voor supermarktprijzen. De prijs voor de bezorging – 1,80 euro per bestelling – komt daarbovenop.

Hoe rendabel is zo’n bedrijfsmodel? “Gorillas houdt kleine voorraden aan, die tot twee keer per dag aangevuld worden. Dat scheelt ruimte in het magazijn, en we beheren de keten van inkoop tot aan bezorging”, zegt Luc van Emmerik, verantwoordelijk voor de internationale expansie. Hij vult aan: “De introductie van huismerkproducten moet er ook voor zorgen dat het bedrijf zo snel mogelijk winst gaat maken.”

Snel opschalen

Want winstgevend is het nu nog niet. Om daarvoor te zorgen wil Gorillas zo snel mogelijk opschalen. “We willen voor het einde van dit jaar honderd darkstores openen in Nederland, zodat we nog meer mensen kunnen bedienen.” De volledige focus van het piepjonge bedrijf – het bestaat nog geen jaar – ligt daarmee op marktleiderschap en schaalvergroting. Ook in Nederland komen er steeds meer ‘servicegebieden’ bij. Vanaf deze maand opereert Gorillas bijvoorbeeld ook in Leiden en Groningen.

Dat het zo snel kan uitbreiden, komt doordat durfkapitalisten wel brood zien in bedrijven die zich richten op het thuisbezorgen van vaak kleine hoeveelheden boodschappen. Gorillas kreeg 37 miljoen euro aan groeikapitaal toegezegd. Maar ook andere bedrijven zien kansen, en dus kan de boodschappenbezorger binnenkort rekenen op concurrentie. Het Duitse Flink levert ook binnen tien minuten en is al koeriers aan het werven in Utrecht en Leiden. Flink haalde eerder deze maand 43 miljoen aan investeringen op. Volgens een rondgang van Het Financieele Dagblad willen ook de Britse start-ups Dija, Weezy en Zapp en het Turkse Getir naar Nederland komen.

Gemak en snelle service

Maar om welke klanten strijden zij eigenlijk? Want juist in de grote steden is er toch altijd een supermarkt op fiets- of zelfs loopafstand? Van Emmerik: “De meeste klanten zijn tussen de 25 en 45 jaar oud. Deze groep ‘young professionals’ en ‘young families’ is gewend geraakt aan gemak en snelle services. Zij integreren producten en diensten die voldoen aan deze behoefte in hun manier van leven. Bovendien worden de levens van mensen steeds voller. Mensen kopen bij ons niet alleen producten, maar ook tijd.”

Niet iedereen is blij met de komst van de razendsnelle boodschappendienst. Gevestigde supermarkten die bezorgen, zoals Albert Heijn, Jumbo en online supermarkt Picnic, hebben er een concurrent bij. Ondertussen zijn winkeliers, met name in Rotterdam, bang dat de distributiecentra – met afgeplakte ramen – de gezelligheid uit de winkelstraten haalt.

