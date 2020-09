Bijverdienen in het pompoenenveld: ‘Ik kijk nooit meer hetzelfde naar een potje Hak’

“Ik had verwacht dat dit werk zwaar en vies zou zijn”, zegt videomaker Xena Maria Evers (31) over de honderden pompoenen die ze vandaag los sneed, “maar niet dat het zó zwaar en vies zou zijn”. Op de akker van biodynamisch boer Joost van Strien in de Noordoostpolder bewegen twaalf gestaltes in de motregen repetitief op en neer: bukken, snijden, trekken, opstaan, bukken. Het zijn geen Polen en Roemenen, zoals in eerdere jaren, maar veelal twintigers en dertigers uit de culturele sector die door de coronacrisis geen of minder inkomsten hebben.

Via het platform De Seizoensarbeiders – vroeg in de coronacrisis opgericht door boer-in-opleiding en festivalproducent Kester Scholten (26) – werkten sinds mei zo’n tweehonderd man bij 21 verschillende boeren op het land. Sinds vorige week verblijven de veelal culturele zzp’ers ook op de ‘Oogstcamping’: pakweg twintig tentjes die festivalachtig op elkaar gepropt staan op camping Buytenplaets Suydersee in Lelystad.

Vanuit de tentjes worden zangeressen, muzikanten, dansers en decorbouwers elke ochtend rond half acht naar boerenbedrijven gereden, om tegen zessen ‘s avonds terug te komen voor een maaltijd en om vóór tien uur vermoeid in slaap te vallen. Video- en documentairemaker Evers kan met deze week toch zo’n 500 euro verdienen, nu ze door de coronacrisis minder opdrachten heeft. “Vanuit Amsterdam had ik een romantisch beeld van boerenwerk. Nu niet meer.”

Een win-winsituatie

In het tweede kwartaal van 2020 zijn 322.000 banen verdwenen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand. Een ‘ongekende daling’, aldus het bureau over de historische krimp. Veel jonge flexwerkers in de horeca en cultuursector kwamen zonder werk te zitten, vooral dit voorjaar. Op dat moment zag Scholten hoe buitenlandse seizoensarbeiders door lockdowns en dichte grenzen niet naar Nederland konden komen, met boeren om hem heen met de handen in het haar. Een win-winsituatie, dacht hij: plots werkloze festivalwerkers konden appels telen in plaats van biertjes tappen.

Inmiddels is er geen gebrek meer aan buitenlandse (en goedkope) seizoensarbeid. Maar boer Van Strien vindt dit een mooi initiatief. “Ik laat mijn pompoenen deze week graag door Nederlanders oogsten.”

Na het werk kunnen de mensen wat eten en drinken in een personeelsplek in een schuur. Beeld Herman Engbers

Niet alle werkers zijn jong. Saxofonist Dirk-Jan Heinstra (53) en theatertechnicus Rudolf Spijkerman (62) zitten om kwart over vier uitgeput langs de akker. Een aantal van hun tijdelijke collega’s doen dit werk om ideële of onderzoekende redenen. Student governance of sustainability Shana Hepping (22) bijvoorbeeld, ziet deze ‘werkvakantie’ als kans om te leren over de oorsprong van eten en arbeidsomstandigheden van migranten. Het geld is mooi meegenomen.

Maar Heinstra en Spijkerman staan hier ‘echt uit financiële noodzaak’. De saxofonist zag bijna 150 optredens van zijn band The Toasters in rook opgaan door de coronacrisis. En de technicus lag er als zzp’er bij Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden als een van de eersten uit. Al maanden werken ze elke week twee dagen op het land, voor 17 euro per uur.

Fysiek uitputtend werk voor een paar euro

Spijkerman voelt het in zijn rug, zegt hij, Heinstra ‘kijkt nooit meer hetzelfde naar een potje Hak’ nu hij merkt hoe arbeidsintensief oogsten is. Normaal hadden ze dit seizoenswerk nooit gedaan, nu kijken ze vooral met respect naar de duizend buitenlanders die normaal het werk doen dat Nederlanders niet willen doen. Hoewel die vergelijking met goedkope arbeidskrachten ook wringt. Heinstra hoorde op de akkers over Polen en Roemenen die aan hetzelfde werk slechts 5 of 6 euro per uur overhouden – “terwijl ze vaak sneller en beter werken dan wij”.

Boeren als Van Strien betalen voor buitenlandse gastarbeiders vaak rond de 20 euro per uur, maar veel van dat geld verdwijnt naar tussenpartijen, huisvesting, vervoer. Spijkerman en Heinstra houden ondertussen het driedubbele over. “Bijna mensonterend”, noemt Spijkerman het om dit fysiek uitputtende werk fulltime te doen voor een paar euro. “Hoewel ze hier natuurlijk wel uit vrije wil komen.”

‘Een weekje oogsten past mooi tussen Lowlands en DTRH’

Vermoeid maar tevreden eten de cultuurwerkers en studenten na het werk vegetarische boeuf bourguignon met – verassing – veel pompoen, recht van het land. Zangeres Mariska van Houts (27) vond vandaag heel zwaar, maar door de gezellige sfeer voelt het voor haar toch een beetje als een festival.

Bedenker Scholten hoopt dat het initiatief ook na de coronacrisis blijft voortleven, eventueel bij meer boeren door heel Nederland. Hij denkt er zelf over om volgend jaar weer culturele werkers en festivalgangers aan het werk te zetten, opnieuw in samenwerking met Slow Food Youth Network, een jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijk voedselsysteem. “Een weekje oogsten past mooi tussen Lowlands en Down the Rabbit Hole.” Van Houts overweegt om terug te komen, “als het maar niet weer pompoenen zijn”.

Boer Van Strien is blij om in het Nederlands een praatje te kunnen maken met de arbeiders. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik al snel toch wat Polen had besteld, omdat ik verwacht had dat de dansers en zangeressen na dag één de handdoek in de ring zouden gooien”. Die bestelling heeft hij kunnen annuleren. “Het werkniveau valt me niet tegen. Nu is het afwachten of ze het een hele week volhouden.”

