Bijna jarig Jumbo kruipt langzaam maar zeker dichter bij marktleider Albert Heijn

Hoe het nieuwe jaar ook zal verlopen, zeker is dat er feest gaat worden gevierd bij supermarktketen Jumbo. In 2021 bestaat het familiebedrijf uit Veghel 100 jaar. Op het afgelopen jaar zal daarentegen met dubbele gevoelens worden teruggekeken. De totale omzet van de Jumbo Groep, waar ook restaurantformule La Place toe behoort, steeg in 2020 met 15 procent tot bijna 9,7 miljard euro.

De lijn omhoog was voor een groot deel te danken aan de online verkopen van de supermarkten, die met 50 procent omhoog gingen. Daarmee kwam de omzet via Jumbo.com op 500 miljoen euro. De oorzaak van de toeloop op de website, maar ook op de fysieke winkels, laat zich raden: hamstergedrag van de consument door Covid-19.

Daar staat tegenover dat door datzelfde virus de filialen van La Place delen van het jaar geheel of gedeeltelijk dicht moesten waardoor de omzet van de restaurants bleef steken op 50 miljoen euro. Afgelopen zomer maakte het moederbedrijf bekend dat 23 filialen van La Place door corona voorgoed sluiten. Op het hoofdkantoor van Jumbo moesten 300 van de 1300 banen worden geschrapt, maar dat was volgens het bedrijf een gevolg van de snelle groei.

De opmars van met name de in het geel gestoken supermarkten is een prestatie die hoe dan ook respect afdwingt, zegt supermarktkenner Erik Hemmes. “Zeker als je bedenkt dat de grote groei pas eind jaren negentig in gang is gezet. Het bedrijf van de familie Van Eerd is in 1921 begonnen als groothandel. Later ontdekte de familie dat de echte omzet en stabiliteit viel te behalen met het exploiteren van supermarkten en dat is ongekend knap neergezet”, vindt Hemmes. “En het houdt maar niet op.”

Langzaam maar zeker dichterbij marktleider Albert Heijn

Jumbo deed door de jaren heen grote overnames door onder meer de filialen van Super de Boer, C1000 en Konmar om te bouwen tot Jumbo-supermarkten en is de laatste jaren ook in België actief. Inmiddels heeft het bedrijf 687 supers in beide landen en in Nederland een marktaandeel van 21,5 procent. Het bedrijf opende dit jaar, tussen de coronacrisis door, evengoed nog vijftien nieuwe vestigingen.

Daarmee kruipt Jumbo langzaam maar zeker dichterbij marktleider Albert Heijn (ruim duizend filialen in Nederland en België, marktaandeel 34,9 procent). En net als de blauwe reus uit Zaandam opent het zo nu en dan nieuwe distributiecentra en zogeheten bezorghubs om de groei van het online boodschappen doen het hoofd te bieden.

Jumbo-familie Van Eerd nam dit jaar bovendien warenhuisketen Hema over, via investeringsmaatschappijen Parcon en Mississippi Ventures. De samenwerking met de Hema-formule is onder meer terug te zien in de schappen van de Jumbo, waar plaats is ingeruimd voor Hema-artikelen. Dat geldt ook voor producten van La Place.

Maandag kondigde Jumbo aan samen te gaan werken met bedrijfscateraar Vermaat voor de exploitatie van 44 restaurants van La Place. Vermaat neemt voor deze locaties zowel de bedrijfsvoering als de medewerkers van Jumbo over. Wel blijft Jumbo merkeigenaar van La Place en houdt het zelf nog tien vestigingen. Naast 100 jaar worden wil Jumbo in het nieuwe jaar de grens van 10 miljard euro omzet passeren.

Lees ook:

Jumbo’s omzet groeit en toch vallen er ontslagen

De coronacrisis heeft de omzet van Jumbo omhoog gestuwd, vooral online. En dat is niet louter goed nieuws.