Bijna iedereen heeft werk – en toch dreigt een recessie

Het zijn vreemde tijden. Of zoals economen van ABN Amro onlangs schreven: ‘Het huidige macro-economische klimaat is hoogst ongebruikelijk’. Aan de ene kant is er de oorlog in Oekraïne, is er inflatie die decennia niet zo hoog is geweest en zijn er hoge rekeningen voor gas, stroom, benzine en voor voedsel. Internationaal transport? Ook al duur. De rente stijgt (al blijft die historisch gezien heel laag), wat lenen duurder maakt en negatieve gevolgen kan hebben voor de bedrijvigheid.

Niet zo gek dat er, ruim twee jaar na het begin van coronapandemie die in 2020 vrijwel overal voor forse economische krimp zorgde, opnieuw zorgen zijn over de economische ontwikkeling. Dat er economen zijn die een recessie verwachten (twee kwartalen krimp) of zelfs erger. Beleggers lijken daar trouwens ook op te anticiperen: de aandelenkoersen op veel westerse beurzen zijn de afgelopen acht maanden gemiddeld genomen gedaald met twintig procent of meer.

‘Van een algeheel gevoel van doem is nu geen sprake’

Maar er is ook een andere kant, stellen de economen Mathijs Bouman en Jan-Paul van de Kerke – de laatste is werkzaam bij ABN Amro. Bouman. “Bij het woord recessie denk je aan hoge werkloosheid, aan ontslagrondes, aan een overheid die bezuinigt, aan een algeheel gevoel van doem. Van dat alles is nu geen sprake.”

Sterker nog: de werkloosheid is extreem laag. Werkgevers zitten te springen om personeel. In economentaal: de arbeidsmarkt is heel krap. Consumenten zijn weliswaar pessimistisch over de toekomst, maar dat blijkt tot nu toe niet uit hun uitgavenpatroon. Bouman: “Veel mensen consumeren stevig door.”

Een goed jaar voor Amsterdam, Haarlem en Zeeland

Veel mensen hebben geld, daarover zijn Bouman en Van de Kerke het eens. Er is in coronatijd zo’n 40 miljard euro gespaard, beleggingswinsten niet meegerekend. Dat geld zit vooral bij de hogere inkomens en die spenderen voorlopig nog vrolijk door. Onder meer café’s, restaurants, hotels, musea en bioscopen profiteren daarvan. Niet voor niets voorspelden economen van Rabobank onlangs dat 2022 een goed jaar wordt voor Amsterdam, Haarlem en omgeving en ook voor Zeeland.

Inkoopmanagers van bedrijven, vervolgt Bouman, zijn nog altijd behoorlijk positief – er is na corona nog altijd veel vraag. En de lonen stijgen hard, zij het niet zo hard als de inflatie.

Daarbij is de verwachting dat de inflatie zal afnemen. Dat komt, ironisch genoeg, deels door de angst voor een aankomende recessie. Prijzen van een aantal grondstoffen zijn aan het dalen, die van staal ook. En voegt, Bouman, toe: de inflatie verdwijnt deels vanzelf, want de geldontwaarding wordt altijd over een jaar gemeten. Als de prijzen volgend jaar om deze tijd net zo hoog zijn als nu, liggen die prijzen wel 8 procent hoger dan in 2021, maar bedraagt de inflatie nul.

Niet in beton gegoten

Recessie? Bouman: “Het zou best kunnen dat de economie nu al niet meer groeit. Maar de meeste mensen voelen dat niet.” Recessie? Van de Kerke: “Er komt een moment dat mensen minder gaan uitgeven, omdat ze er in koopkracht op zijn achteruitgegaan. Maar een recessie verwachten wij vooralsnog niet. Wij gaan uit van stagnatie aan het einde van dit jaar.”

Zijn die voorspellingen in beton gegoten? Nee, zeggen Van de Kerke en Bouman, zeker niet. Vraag is vooral hoe de oorlog in Oekraïne verloopt, wat de Russische president Poetin zal doen en of er een gasboycot komt. Aanvankelijk was de vraag of het Westen Russisch gas zou moeten boycotten. Maar het kan ook dat Rusland zelf de pijplijnen afsluit. Dan zijn de rapen gaar, zeker als de gastoevoer in de winter wordt afgeknepen.

Grote problemen

Want dan wordt gas nog veel duurder. Dan wordt ook vloeibaar gas veel duurder. Dan wordt stroom duurder. Dan houdt de inflatie aan en houden de lonen dat niet bij. Dan zullen, zegt Van de Kerke, industrieën in landen als Duitsland en Italië die veel Russisch gas gebruiken in grote problemen komen.

Dat zal Nederland dan ook merken. De afhankelijkheid van Russisch gas is niet zo groot, maar Nederlandse bedrijven zijn wel belangrijke toeleveranciers van Duitse firma’s. En ja, het is ook niet uitgesloten dat ook het coronavirus nog eens toeslaat.

