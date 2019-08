Bijna honderd bedrijven naar Nederland vanwege brexit

Nu de brexit nadert, zoeken Britse bedrijven manieren om toegang te houden tot de Europese interne markt. Al bijna honderd bedrijven hebben zich in Nederland gevestigd met het oog op het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Bijna honderd bedrijven hebben hun verhuizing aangekondigd, daarnaast lopen er nog gesprekken met zo’n 325 bedrijven over mogelijke vestiging in Nederland, zo maakte het ministerie van economische zaken maandagochtend bekend.

Nu de brexit nadert, loopt het aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt op, constateert het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), dat bedrijven begeleidt bij hun vestiging. In 2017, het eerste jaar na het referendum over de brexit, vestigden zich achttien bedrijven vanuit het VK in Nederland. In 2018 waren het er 42, en dat aantal is nu alweer bijna overtroffen met nog eens 38 bedrijven tot nog toe in 2019.

Veel mediabedrijven en financiële instellingen

“Onze ervaring leert dat wanneer een brexitdeal verder uit zicht raakt en de kans op een no-deal toeneemt, meer bedrijven zich bij ons melden”, zegt directeur Jeroen Nijland van NFIA. Nederland is dan zeker niet het enige land, waar bedrijven naar kijken: volgens Nijland moet het land concurreren met landen als Frankrijk, Ierland, Duitsland en België. Voor financiële instellingen in het Verenigd Koninkrijk, waarvan volgens accountants- en adviesbureau EY 41 procent overweegt te vertrekken, zijn Dublin, Parijs, Frankfurt en Luxemburg de favoriete steden.

Veel van de bedrijven die zich al aan Nederland hebben gecommitteerd, doen dat vanwege een urgente reden om in de Europese Unie actief te kunnen blijven. Het gaat bijvoorbeeld om mediabedrijven die hun uitzendrechten willen veiligstellen, zoals Bloomberg en Discovery, en financiële instellingen die afhankelijk zijn van een bankvergunning – onder meer de Japanse bank Norinchukin verhuisde zijn activiteiten naar Nederland. Ook de Japanse elektronicagiganten Panasonic en Sony hebben aangekondigd zich in Nederland te willen vestigen.

Belastingvoordelen worden actief gepromoot om bedrijven binnen te hengelen

Het zijn dus niet alleen Britse bedrijven die de overstap willen maken, ook internationale bedrijven met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk verhuizen soms hun Europese activiteiten naar het vasteland met het oog op de naderende brexit. Volgens NFIA zijn de goede logistieke voorzieningen, een Engelssprekende bevolking en goede digitale infrastructuur belangrijke argumenten om voor Nederland te kiezen als vestigingsland. Daarnaast is bekend dat NFIA actief de aantrekkelijke belastingvoordelen voor bedrijven in Nederland aanprijst.

In 2017 werd bekend dat NFIA subsidie aan bedrijven gaf voor belastingadvies, waarmee de organisatie sindsdien op aandringen van de Tweede Kamer is gestopt. Uit e-mails aan het Israëlische bedrijf ICL werd duidelijk dat NFIA suggereerde dat er met de Belastingdienst te onderhandelen was over het belastingtarief dat ICL zou moeten betalen als het zich hier zou vestigen. Minister Wiebes tikte de organisatie daarvoor op de vingers, omdat de officiële beleidslijn is dat er met de Belastingdienst niet te onderhandelen is.

Actuele cijfers over het aantal banen en de omvang van de investeringen kan NFIA nog niet geven. Tot en met eind 2018 ging het om zo’n 2500 banen en ruim 300 miljoen euro aan investeringen. Begin volgend jaar maakt het agentschap bekend hoeveel daar in 2019 is bijgekomen.

