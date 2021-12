Bijna 40 jaar geleden was de inflatie net zo hoog als nu, maar de situatie is onvergelijkbaar

Oké, corona was er niet, bijna veertig jaar geleden toen de inflatie voor het laatst boven de 5 procent lag. Maar somber was Nederland toen wel.

De werkloosheid greep om zich heen en werknemers werden op grote schaal arbeidsongeschikt verklaard: dat dempte hun inkomensverlies als ze zonder werk kwamen te zitten en maskeerde dat de werkloosheid nog veel hoger was dan de officiële cijfers aangaven.

De prijzen stegen, de huizenmarkt was in elkaar gedonderd en de rentestand was hoog. Punks en postpunks kladderden ‘no future’ op muren en huizen, en de eerste artikelen over een ‘verloren generatie’ (de twintigers van toen) verschenen in de bladen. Wat een somberheid. En de mode? Veel zwart.

Wat was er aan de hand? Inflatie was destijds heel normaal, vertelt econoom Mathijs Bouman. Dat was al zo vanaf de jaren zestig met hun enorme welvaartsgroei en spectaculaire loonstijgingen. De werkloosheid was laag. Als de prijzen stegen, werd dat meteen goedgemaakt in de lonen: automatische prijscompensatie, heette dat.

Oliecrisis

Prijsopdrijvend, vervolgt Bouman zijn schets-over-de-economie-in-grote-lijnen, werkte ook iets anders. Jarenlang betaalden westerse oliemaatschappijen nauwelijks iets voor olie. Dat veranderde toen de Opec, de organisatie van olie exporterende landen, in 1973 opeens zijn tanden liet zien. De organisatie verlaagde zijn productie om westerse landen te dwingen hun steun aan Israël in te trekken. Israël was toen in oorlog met Egypte en Syrië. De eerste oliecrisis was een feit.

De tweede oliecrisis volgde zes jaar later. In Iran, een grote olieproducent, brak een revolutie uit die leidde tot de val van de sjah. Irans olieproductie zakte in met spectaculair stijgende olieprijzen als gevolg. In veel landen wakkerde de inflatie aan.

Het was, vertelt Bouman, Paul Volcker, de president van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, die ingreep. Om de torenhoge inflatie te remmen, koos hij voor een keihard middel: renteverhogingen. Eind 1980 lag de officiële rentestand zelfs boven de 20 procent. Zo zorgde Volcker, aldus Bouman, voor een recessie. Met een (tijdelijke) hoge werkloosheid als een van de nare gevolgen.

Huizenmarkt ingestort

Ook Nederland voelde die. In 1979 was de huizenmarkt al in elkaar geploft – een gevolg van de toen al hoge rentes. Door Volckers ingreep zou de inflatie inderdaad afnemen, maar bleef de rente nog lang hoog: huizenbezitters voelden dat, en niet zo’n beetje ook. Veel huizen waren minder waard dan de schulden die huizenbezitters waren aangegaan.

De hoge werkloosheid en het enorme aantal ‘arbeidsongeschikten’ in 1981 en 1982 noopten tot maatregelen. CDA-premier Ruud Lubbers kwam met zijn no nonsense-politiek: bezuinigingen. De sociale zekerheid ging op de schop en werkgevers en werknemers besloten tot loonmatiging (het akkoord van Wassenaar).

Een vergelijking van toen met nu? Ja, de inflatie is nu weer net zo hoog als toen. Maar er zijn weinig mensen werkloos, op de huizenmarkt is nog geen spoor van crisis en de rentes zijn historisch laag. De energieprijzen zijn wel hoog. Bouman: “De hoge inflatie komt deels door die hoge energieprijzen.”

“Wat ook meespeelt is dat mensen heel veel willen kopen op een moment dat de wereld nog niet is bijgekomen van de coronacrisis en het aanbod van grondstoffen, materialen en spullen achterblijft bij de vraag ernaar. Eigenlijk is de huidige inflatie dus een luxeprobleem.”

