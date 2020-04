Bij knippen sta je neus aan neus met de klant - toch doen sommige kappers het

Een wanhoopsdaad, noemt Gonny Eussen van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (Anko), de kappers die op dit moment blijven doorknippen. Toch ziet ze het wel gebeuren. Het mag niet, vanwege het om zich heen slaande Covid-19, en omdat kappers onmogelijk anderhalve meter afstand kunnen houden van de klant. De kapsalons moeten dicht.

Maar er zijn dus kappers die zich niet aan de overheidsmaatregel houden. Volgens Eussen gaat het met name om kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel die weinig reserves hebben. “Zij kunnen niet wachten op de hulpmiddelen van de overheid en gaan tegen alle regels in toch knippen.” Hoeveel kappers er op dit moment actief zijn kan ze niet zeggen. “De meesten lopen daar natuurlijk niet mee te koop.”

Of wel soms? ‘Ik zoek een kapper! Iemand tips?’, valt te lezen in openbare oproepjes op Facebook. In de reacties volgen vooral veel internetgrappen over mislukte kapsels. Maar er reageren ook kappers die zeggen dat ze wel willen langskomen. Zij waren niet bereid om met Trouw te praten. Thuiskappers Nederland maakt zich er zorgen over. Zij zien ook dat in facebookgroepen waar kappers normaal hun diensten aanbieden, sommige dat voor hoge prijzen blijven doen.

Onveilig op de werkvloer

“Er zullen altijd en in iedere sector mensen zijn die de grens opzoeken”, zegt Marga Patijn die namens FNV Mooi werknemers en zzp’ers in de uiterlijke verzorgingsbranche vertegenwoordigt. “Maar wij horen juist van onze leden dat ze blij zijn dat ze niet meer hoeven werken. Toen er corona heerste en de kapperszaken nog open waren, hingen kappers huilend bij ons aan de lijn. Ze voelden zich onveilig op de werkvloer, waren bang voor hun gezondheid.” En terecht zeggen beide partijen. Patijn: “Het is levensgevaarlijk om nu te knippen. Een kapper die een pony knipt staat bijna neus aan neus met klant. Daarmee loop je een groot risico om besmet te worden of een klant te besmetten, en we weten inmiddels dat dit dodelijke gevolgen kan hebben. Daarnaast riskeren ze een dikke boete.”

Maar handhaven op zo'n overtreding is niet makkelijk, zegt een woordvoerder van de landelijke politie. “Iemand stopt zo een kappersschaar in zijn zak en we kunnen niet achter iedere voordeur kijken. En dan kan het ook nog zo zijn dat als we zien dat er iemand geknipt wordt, dat door een gezinslid gebeurt.” Wat makkelijker te signaleren is, aldus de woordvoerder, is of salons stiekem nog open zijn.

Via de achterdeur

Zo werd een kapperszaak in het Limburgse Tegelen vrijdagavond op last van de gemeente per direct gesloten. In de kapsalon werden mensen nog geknipt en geschoren. De gemeente kwam erachter dat klanten de kapperszaak via de achterdeur konden betreden. Er is een proces-verbaal tegen het bedrijf opgesteld.

Zowel kappersorganisatie Anko als FNV Mooi drukt kappers op het hart: Stop met knippen. “En bedenk ook geen creatieve oplossingen, want er geldt een heel duidelijk verbod op het uitoefenen van het beroep”, zegt Eussen: “Een thuiskapper wilde het interieur van een tuinhuisje met plastic zeil bedekken en dan met lange handschoenen aan gaan knippen. Dat is dus echt niet de bedoeling.”

