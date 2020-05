Bij kapsalon Rosa missen ze de schaar. En elkaar

Een beetje frustrerend is het wel. De kapper en zijn klanten zijn elkaar tot anderhalve meter genaderd, maar ze kunnen en ze mogen niks. De kapper is Walter Postma (53) van Kapsalon Rosa in Kuinre en zijn klanten zijn Erika van den Belt (40) en Marianne Prenger (52). Ze zijn vanmiddag op verzoek van de krant bij elkaar gekomen in de kapsalon aan de Burchtstraat. Reuze gezellig allemaal, maar ook vreemd om elkaar onder deze omstandigheid weer te zien. Want er is wel koffie. Maar geen schaar.

En dat begint na een week of zeven wel een probleem te worden. Van den Belt laat haar haar zien: “Moet je kijken, het is echt megalang. Gelukkig doet mijn zonnebril heel veel. Die gebruik ik nu als een soort diadeem.”

Prenger heeft ook niet meer het korte koppie dat ze had toen ze hier net voor de corona-uitbraak nog door Postma geknipt werd. “Ik had dus nog geluk dat ik net geweest was. Maar ik ben van het megakorte, dus ik moet nu steeds zelf aan de slag met allerlei stylingproducten.” Ze maakt de woordspeling niet eens bewust: “Dan zit je echt wel even met je handen in het haar.”

Postma staat bekend als een ware meester met de schaar

In hun omgeving dringen de gevolgen van deze kniploze periode zich eveneens op. Ze werken allebei in de zorg en zien bij hun cliënten hele bossen haar ontstaan. Soms heeft de wildgroei ook zo zijn voordelen, ziet Van den Belt. “Het mooie is weer dat Walter straks met mijn langere haar iets creatiefs kan doen.”

Walter Postma met klanten Erika van den Belt en Marianne Prenger. Beeld Herman Engbers

Dat is Postma - die een beetje oogt als een klassieke barbier - wel toevertrouwd; hij staat bekend als een ware meester met de schaar en geeft in het hele land les. Dat dat vanaf half maart ineens niet meer kon, moest Postma wel even verwerken. “In eerste instantie was er berusting. Ik kon aanspraak maken op staatssteun, dat gaf rust. Bovendien dacht ik: ach, voor een week of drie hou ik het wel uit. Maar we zijn nu bijna twee maanden verder en dan ga je bedenken hoe het verder moet.”

Mocht hij straks de schaar weer mogen hanteren, ziet kappen op anderhalve meter er immers heel anders uit: “Rekening houdend met alle hygiënemaatregelen vergt een knipbeurt van een half uur straks drie kwartier. Ook kan ik veel minder klanten tegelijk ontvangen. Als ze tenminste meteen allemaal komen. Mensen zijn ook voorzichtiger geworden.”

Klanten die iets van hun coupe corona willen maken, krijgen les in thuiskappen

Postma heeft vier medewerkers, die nu thuiszitten. Wat niet betekent dat ze niks doen; de corona-pauze wordt enthousiast benut om de kapsalon nog eens goed aan te prijzen op de sociale media. Met filmpjes en foto’s krijgen de klanten die van hun coupe corona iets willen maken les in thuiskappen. Je moet toch wat.

Postma zit ook niet helemaal stil. Kapsalon Rosa is gespecialiseerd in haarwerken, het aanmeten van een kapsel bij mensen die bijvoorbeeld een chemokuur ondergaan. Daar is een speciale ruimte voor ingericht, naast de reguliere kapsalon. Postma: “Als het aantoonbaar medisch gerelateerd is mag ik dat wel doen.”

Beeld Herman Engbers

Maar liever was hij al weer aan het knippen geslagen. Daar had hij stiekem een beetje op gehoopt toen premier Mark Rutte vorige week die persconferentie hield. “Als Rutte had gezegd dat we open mochten was ik er klaar voor geweest. En wat ik ook zo fijn zou vinden als ik weer open mag. Dat de structuur in mijn leven dan terug is. Maar het gaat niet alleen om mij. Ik merk dat er verschillend gedacht wordt over de impact van het coronavirus voor ons vak. Kappers moeten wel op één lijn zitten.”

‘Kan ik alvast op de wachtlijst?’

Het is niet eens een kwestie van als je haar maar goed zit, zo constateren de barbier en zijn klanten, in deze tijden. Een gesloten kapper is ook een sociaal hiaat. Anders gezegd: ze missen niet zozeer alleen de schaar, maar ook elkaar. De kapper blijft toch dé plek om eens even lekker te bomen over voetbal, het weer of wat er gisteren op de televisie was. Of hoe het er in Kuinre ( 925 inwoners, drie kappers) aan toe gaat.

“Ja, een beetje het dorpsgebeuren bespreken”, zegt Prenger. “En ik praat met Walter ook wel over pubers en de daaraan gelinkte strubbelingen.” Van den Belt kijkt echt uit naar het moment dat het weer mag: “Kan ik alvast op een wachtlijst komen te staan?”, grapt ze.

Postma heeft wel een verklaring voor de rol van kapper als sociaal klankbord: “Omdat klanten terugkeren, ga je patronen herkennen. Je leert hoe mensen zijn. Daarom is die sociale cohesie zo sterk bij kappers. En ook daarom zeg ik: gooi ons open!”

