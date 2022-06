Bij de voedselbank van München komen werkende armen in het weekend, ‘Ik zie de inflatie voor mijn ogen oplopen’

Sinds hij in 2015 uit Afghanistan vluchtte, heeft Arif Haidary (22) goed Duits geleerd, een opleiding gevolgd en werk gevonden. Toch staat hij deze zaterdagochtend met zijn pasje in de rij bij Münchner Tafel, de voedselbank in München.

“Ik kom uit een familie van journalisten en ben met mijn broer gevlucht voor de Taliban”, zegt Haidary. “Mijn ouders volgden ons en het viel niet mee om samen te leven van 300 euro per maand. Gelukkig ontdekten we de Tafel.”

Inmiddels is Haiday ook herenigd met zijn zus en haar man. Zij zaten sinds de regimewisseling ondergedoken en konden in maart via Pakistan ontsnappen, vertelt hij.

Vriendelijkheid staat voorop

Haidary helpt geregeld als vrijwilliger bij de Tafel en begroet de hem bekende gezichten. Zoals bestuurslid Axel Schweiger, die de medewerkers altijd toespreekt voordat de voedselbank ’s morgens haar deuren opent.

Schweiger legt dan uit dat het tempo erin moet blijven, maar dat vriendelijkheid voorop staat. Veel arme mensen belanden in een sociaal isolement en zijn blij met wat aanspraak. “Veel plezier”, besluit hij, in lijn met het motto van de voedselbank: ‘Helpen maakt gelukkig’.

Op het uitgestrekte terrein van de grootverbruikersmarkt is een compacte markt ingericht. De kisten levensmiddelen, afkomstig van supermarkten, boeren en bedrijven, staan op tafels met nette kleedjes, die gastvrijheid uitstralen. Gasten, zo heten de bezoekers hier.

Een van de 28 locaties van de voedselbank van München. Op zaterdagochtend komen veel werkende armen naar de Tafel, aangezien zij doordeweeks geen tijd hebben. Beeld Münchner Tafel, Steffen Horak

De onafhankelijke hulporganisatie Münchner Tafel verwacht er vandaag 1350. Niet alleen werkende armen, maar ook gepensioneerden en vluchtelingen uit Oekraïne.

In München zou geen armoede bestaan

“Bij de oprichting, 28 jaar jaar geleden, vond de lokale overheid de Tafel maar onzin. In München zou geen armoede bestaan”, zegt woordvoerder Steffen Horak. De aanwezigheid van grote ondernemingen zoals autobedrijf BMW geeft de hoofdstad van Beieren een rijke uitstraling.

“Maar de Tafel bleek in een grote behoefte te voorzien”, zegt Horak. “Nu zijn er 28 uitdeelpunten in de stad. Wekelijks helpen we 23.000 mensen. Volgens het armoederapport van de overheid leven hier 130.000 inwoners onder de armoedegrens.” Bijna een op de tien dus, want München heeft 1,4 miljoen inwoners.

“Er zit een grens aan wat we kunnen”, zegt Horak. “Nu al hebben we 125 ton voedsel per week nodig. Onze 19 vrachtwagens rijden langs 800 ophaalpunten. Er zijn duizend Oekraïners bijgekomen, en dat betekent 5 ton voedsel extra per week. Als we dat niet krijgen, moeten we het kopen, en daarvoor zijn we afhankelijk van financiële donaties van bedrijven of individuen.” Van de overheid krijgt de Tafel geen geld.

Steun een denkbeeldige arme buurman

Een auto draait de markt op: een moeder brengt levensmiddelen die op een school zijn ingezameld. Ze worden vriendelijk in ontvangst genomen. Zo komen mensen ook weleens wat tassen brengen. Op zich heel fijn, maar de logistiek is zo complex dat die vrijgevigheid niet goed in het model past.

Liever heeft de Münchner Tafel dat rijkere inwoners van de stad een denkbeeldige arme buurman steunen, door de kosten van de voedselbank per bezoeker te betalen. Dat is 78 euro per jaar, inclusief transport en de koelopslag waarvan Horak de deuren openschuift. Binnen staan pallets met yoghurt en dozen paprika’s uit Nederland. “De overhead bedraagt maximaal drie procent”, zegt hij.

De voedselbank van München verstrekt vooral levensmiddelen, zoals groente, fruit en brood. Afhankelijk van het aanbod krijgen bezoekers soms een extraatje, zoals bloemen of chocola. Beeld Münchner Tafel, Steffen Horak

Enkele medewerkers hebben een vaste aanstelling, om de logistiek en het contact met bedrijven en supermarkten te regelen. Er zijn ook mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt en een gesubsidieerde baan hebben bij de Tafel.

Tijdens de coronacrisis meldden de jongeren zich

Maar zonder de 800 vrijwilligers zou het niet werken. Dat vrijwilligersbestand was aan het vergrijzen, tot de coronacrisis. “Toen meldden zich opeens allerlei jongeren aan. Zij waren het thuiszitten beu, en velen zijn gebleven. Dankzij de crisis hebben we nu bijvoorbeeld ook een Lufthansa-piloot op de vrachtwagen rijden.”

Burnout, scheiding, ziekte – Horak ziet dat mensen door allerlei oorzaken in de rij voor de voedselbank belanden. Daarbij komt nu dat het leven duurder wordt, in Duitsland is de inflatie bijna 8 procent. Horak: “Het effect daarvan zien wij natuurlijk. Voor veel mensen is een kleine financiële verslechtering een groot risico.”

Arif Haidary vertelt dat hij als vormgever werkt. Hij maakt menukaarten voor restaurants en krijgt geregeld de vraag of hij de prijzen wil aanpassen. “Ze gaan omhoog met tien, twintig of vijftig eurocent. Ik zie de inflatie voor mijn ogen oplopen. De döner is van 4 naar 7 euro gestegen, en lekkerder of groter wordt-ie niet.”

