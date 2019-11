Bij de ECB gaat Christine Lagarde het niet makkelijk krijgen

Voor het eerst leidt een niet-bankier de Europese Centrale Bank. De Française Christine Lagarde is een juriste die vooral naam maakte als manager.

Vergeleken met wat Christine Lagarde te wachten staat, lijkt haar baan als topvrouw van het IMF een plezieruitje. Vandaag begint ze als president van de Europese Centrale Bank (ECB) en het belooft niet makkelijk te worden. Nog nooit waren de meningen over hoe het verder moet met de euro zo verdeeld.

Van de bankpresidenten uit het noorden van de eurozone kreeg de opvolgster van Mario Draghi een waarschuwing. Volgens Klaas Knot en zijn Duitse collega Jens Weidmann waren de laatste maatregelen van Draghi onzinnig en zelfs gevaarlijk. Om de aankoop van staatsschulden aan te moedigen verlaagde de Italiaan de rente vorige maand nog verder.

Voorstander van het delen van schulden

De kalmte terugbrengen zal de eerste uitdaging zijn voor Lagarde. Dat zal niet meevallen, omdat Lagarde eerder openlijk heeft laten weten dat zij veel meer voelt voor de zuidelijke benadering van monetaire problemen dan voor de noordelijke. Zo is zij voorstander van het delen van schulden.

Daarbij moet Lagarde zien te overtuigen als buitenstaander in een gezelschap van specialisten. Lagarde was nooit bankpresident, een primeur voor de ECB. Het grootste deel van haar carrière (van 1981 tot 2007) bracht Lagarde door bij een Amerikaans advocatenkantoor, Baker & McKenzie.

Maar volgens sommigen in de wereld van de haute finance zijn twee termijnen IMF zeker twee promotiestudies in de economie waard. Ook een van haar voorgangers in Frankfurt, Jean-Claude Trichet, ziet het bezwaar niet. “Zij heeft een bijzonder cv. Haar carrière is een hele serie van primeurs waar we deze aan toe kunnen voegen.”

En inderdaad verbrijzelde Lagarde het ene glazen plafond na het andere: zij was de eerste vrouw aan het hoofd van Baker & McKenzie, de eerste vrouwelijke minister van financiën van een G8-land en de eerste vrouw aan het hoofd van het IMF.

Werklust en een groot uithoudingsvermogen

Lagarde maakte indruk met haar werklust en haar vaardigheid om grote ego’s te managen. Met haar uithoudingsvermogen verblufte ze vooral tijdens de crisis van 2008 haar sceptische ambtenaren die dachten dat zij als niet-econoom ten onder zou gaan.

Een gezonde levensstijl helpt haar om haar drukke leven vol te houden. Voor haar geen drank en trouwens ook geen vlees. Lagarde, die in haar jeugd een verdienstelijk synchroonzwemster was, zwemt graag in zee bij Marseille, de woonplaats van haar vriend Xavier Giocanti.

Lagarde (in 1956 geboren in Parijs) groeide op in Le Havre, waar haar ouders voor de klas stonden. Als student was Lagarde goed, maar niet goed genoeg voor het geijkte parcours van de Franse elite, dat vaak langs de bestuursschool ENA voert. Ze zakte voor het toelatingsexamen en ging ‘gewoon’ studeren.

Via een stage in Washington als parlementair assistent in 1981 belandde zij op op het Parijse kantoor van Baker & McKenzie. Een kwarteeuw later was zij de chef op het hoofdkantoor in Chicago. In 2005 verliet zij de VS, een jaar na haar scheiding van Wilfried Lagarde met wie zij twee zoons kreeg. Op aandringen van de toenmalige liberale premier Jean-Pierre Raffarin werd ze toen staatssecretaris voor buitenlandse handel.

Affaire-Tapie blijft haar achtervolgen

Enige smet op haar loopbaan is een veroordeling in 2016 zonder strafoplegging in een geruchtmakende zaak rond de zakenman Bernard Tapie en de staatsbank Crédit Lyonnais. Lagarde zou nalatig zijn geweest, omdat zij in 2008 als minister niet namens de staat in beroep ging tegen een besluit om Tapie een astronomische schadevergoeding uit te keren.

De affaire staat in een ander licht sinds Tapie deze zomer werd vrijgesproken van oplichting. Toch blijft haar optreden van toen knagen aan haar reputatie. Volgens haar biografe Marie Visot heeft Lagarde de neiging zich dienstbaar op te stellen en mist zij een ideologische ruggegraat. Volgens Pascal Lamy, oud-directeur van de wereldbank, is dat juist een kwaliteit. “Zij is een van de weinigen op dit niveau die kunnen luisteren op het moment dat zij het niet weet.”

