Bij Amerikaanse bedrijven staan aandeelhouders niet langer op de eerste plek

Deze week kwam de Business Roundtable, een Amerikaanse club van 193 bestuursvoorzitters van grote concerns, met een opvallende verklaring naar buiten. Bedrijven moeten, zo stelt de Roundtable, oog hebben voor, en omzien naar, hun klanten, hun werknemers, hun leveranciers, ‘gemeenschappen’ en hun aandeelhouders. Niet langer staan de aandeelhouders voorop, zo proclameren 181 van de 193 leden van de Roundtable in hun verklaring die in de VS en in internationale zakenkranten veel aandacht heeft gekregen.

De 181 bedrijven stellen verder onder meer dat zij (moeten) investeren in hun personeel, dat ze werknemers scholing aanbieden en hun personeelsleden een fair (eerlijk, redelijk) loon betalen. Dat zij ‘gemeenschappen waarin we werken’ steunen en dat ze duurzame praktijken omarmen. Bedrijven moeten verder zijn gericht op waardecreatie op de lange termijn.

De verklaring is een breuk met het verleden. Jarenlang stond het belang van aandeelhouders in verklaringen van de Roundtable voorop. Peetvader van dat denken was de Amerikaanse econoom Milton Friedman die al in de jaren zeventig van de vorige eeuw schreef dat bedrijven moeten streven naar zo hoog mogelijke winsten en dat ze daarmee de maatschappij het beste dienen.

In Europa is Friedmans gedachtegoed wat minder aangeslagen. De gedachte dat bedrijven ook schatplichtig zijn aan werknemers, klanten, leveranciers en ‘de maatschappij’ is er dieper geworteld dan in de VS, en soms zelfs in de wet verankerd, zoals in Nederland. In de praktijk zijn de verschillen tussen Amerikaanse en Europese bedrijven overigens vaak niet zo groot. Amerikaanse bedrijven kunnen ‘Europese’ trekken hebben, veel Europese bedrijven hebben de afgelopen twintig jaar hun aandeelhouders op het schild geheven.

De tekst blijft abstract

Grote vraag is of de verklaring leidt tot veranderingen. De tekst is nogal abstract. Er staat bijvoorbeeld niet in hoe hoog een fair loon is en welke ‘gemeenschap’ een bedrijf moet dienen – de directe omgeving, de maatschappij als geheel of iets ertussenin? Ook is onduidelijk of de bedrijven anders gaan omspringen met hun winsten. Het belangrijkste gevolg van Friedmans adagium is waarschijnlijk geweest dat Amerikaanse bedrijven de afgelopen vijfentwintig jaar een groter deel van hun winsten zijn gaan uitbetalen aan hun aandeelhouders. Het deel van de winst dat aan investeringen of in de vorm van loonsverhoging aan werknemers werd besteed, is kleiner geworden. Mede daardoor is de inkomensongelijkheid in de VS toegenomen. De hoogte van de beloningen van topbestuurders is in de VS vrijwel altijd gekoppeld aan de behaalde bedrijfswinst. Over die koppeling, of een mogelijke verandering daarin, laten de 181 zich niet uit.

Onder de ondertekenaars zitten bedrijven van allerlei pluimage. Grote olieconcerns als Exxon en Chevron zitten erbij en grote farmaceuten als Pfizer en Johnson & Johnson; de autofabrikanten Ford en General Motors hebben getekend, zo ook vliegtuigbouwer Boeing, chemieconcern Dow, Coca Cola en Pepsico. De grote accountantskantoren Deloitte, EY en KPMG horen bij de ondertekenaars, de Bank of America en zakenbank Goldman Sachs. Ook de topmannen van BlackRock en Vanguard, twee grote vermogensbeheerders met belangen in talloze Amerikaanse bedrijven, zetten hun handtekening.

Minder verwennen, meer investeren

Waarom de 181 bedrijven – er zijn er twaalf die niet tekenden – juist nu met hun verklaring zijn gekomen is niet duidelijk. Amerikaanse media wijzen er onder meer dat de topman van BlackRock, Laurence Fink, bedrijven al jaren voorhoudt dat ze aandeelhouders minder moeten verwennen en meer moeten investeren. Fink is niet de enige grootaandeelhouder die dat vindt. Ook wordt in media geopperd dat de 181 bestuursvoorzitters links(ig)e Democraten als Bernie Sanders en Elizabeth Warren, die beiden een gooi willen doen naar het presidentschap, voor willen zijn. Sanders en Warren hekelen de praktijk dat bedrijfswinsten en de uitkeringen aan aandeelhouders naar recordhoogtes stijgen terwijl de lonen van werknemers niet of nauwelijks omhoog zijn gegaan.

