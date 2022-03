Bezette boerderijen, niet kunnen zaaien – het lot van de Oekraïense boeren treft de hele wereld

Je kunt de Oekraïense vlag zien als een graanveld met een mooie blauwe lucht erboven, zei een van de sprekers dinsdag tijdens een landbouwbriefing over de toestand in het door oorlog getroffen land. En hoewel de kleuren formeel een andere oorsprong hebben, was het punt helder: Het nu zo door geweld geteisterde Oekraïne is een landbouwgrootmacht.

Vooral graan en zonnebloempitten gaan normaal gesproken in grote hoeveelheden de grens over naar de rest van de wereld. Als dat stagneert, wat betekent dat dan? Voor de voedselvoorziening van de wereld, voor de Nederlandse landbouw en voor de plannen om te verduurzamen? Dat waren de vragen die land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland opwierp in een online bijeenkomst met experts uit het veld.

Kees Huizinga was er ook bij. Hij is al twintig jaar akkerbouwer en melkveehouder in Oekraïne. Normaal gesproken, dan. Huizinga is nu in Nederland. Als vertegenwoordiger van ruim duizend Oekraïense boeren is hij op ‘tournee’. Doel: lobbyen met sleutelfiguren in politiek en landbouw. Doen wat hij kan voor het boerenthuisfront: “Ik heb Mark Rutte en Frans Timmermans al gesproken. Het is veel ouwehoeren. Met de politiek, met jullie, met de media.”

Gestolen diesel, geen inkomsten

Maar eerst is de vraag natuurlijk: hoe is het daar in de Oekraïne, in het bijzonder met de boeren? Naar omstandigheden goed, zegt Huizinga aanvankelijk. Waarna een verontrustende vertelling volgt. Over boerderijen die al bezet zijn door de Russen. Over Russen die diesel stelen van boeren, voor hun tanks en legervoertuigen.

Over Russen die met brandstof van boeren hun eigen dode soldaten verbranden. De meeste boeren in het enorme land hebben volgens hem op het moment geen inkomsten en kunnen niet zaaien. “Ze zijn bang om 's nachts het land op te gaan met hun verlichte trekkers en machines omdat ze een doelwit kunnen zijn.”

Als je Huizinga naar zijn grootste zorg vraagt, schetst hij een bedreiging die nog veel verder gaat dan de situatie in Oekraïne: een enorm voedseltekort in grote delen van de wereld. “De prijs van graan is nu meer dan 400 dollar per ton. Dat kunnen ze in India, Pakistan en Noord-Afrika niet betalen. Dat gaan die mensen daar allemaal niet trekken, daar verbleekt de situatie in Oekraïne bij.” Huizinga is daarom onderhand wel klaar met al dat gepraat: “We moeten knalharde actie ondernemen.”

Voedselcrisis

“Er is een voedselcrisis aan het ontstaan”, vreest ook Louise van Schaik, hoofd EU & Global Affairs bij Clingendael. Net als de overige sprekers benadrukte ze dat de mensen in de Oekraïne in eerste instantie het meest getroffen zijn door de oorlog. Maar ze ziet tegelijkertijd dat ook elders de gevolgen op allerlei manieren zijn te merken. Ook thuis op de bank in Nederland.

Van Schaik: “Ik heb gisteren een bestelling bij Picnic geplaatst en daar waren sommige producten al niet meer beschikbaar.” De expert op het gebied van grondstoffenschaarste sprak van ‘grote gevolgen’ voor de importerende landen van tarwe en kunstmest. “Voedseltekorten zijn in de wereld vaak aanleiding voor protesten en conflicten.”

En natuurlijk ging het over de impact van de oorlog op landbouwgrootmacht Nederland. De gedeelde zorg, de verschillen per sector. Dat glastuinbouwers relatief meer last hebben van de hoge energieprijzen was bekend. Nieuw is: er dreigt een tekort aan glas. De glazen voor de kassen in het Westland komen veelal uit Rusland, vertelde Ruud Paauwe, directeur Glastuinbouw Nederland.

Een voedseltekort ontstaat hier volgens het panel van experts niet direct, maar de vraag ‘hebben wij onze voedselzekerheid nog wel op orde’ passeert wel. Leg duidelijk vast welk deel van onze grond voor voedselproductie moet zijn, werd geopperd. Voedselproductie botst met verduurzaming, klonk ook nog. Boer Huizinga, de vooruitgeschoven post van de Oekraïense boeren, had voorlopig andere zorgen: “Zodra het kan ga ik terug om te redden wat er te redden valt”.

Lees ook:

Tarweprijs loopt verder op, vrees voor tekorten groeit.

Rusland en de Oekraïne vormen samen de graanschuur van Europa. Oorlog bedreigt de voedselvoorziening en drijft de prijzen hoog op.