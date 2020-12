Beveiligers op Schiphol in de knel na overplaatsing naar andere werkgever

Geen nachtdiensten. Of: elke woensdag vrij. Of: vooral in het weekend werken. Beveiligers op Schiphol hebben vaak goede afspraken met hun werkgever over roosters en werktijden. Maar velen van hen zijn in de knel gekomen nu ze zijn overgeplaatst naar een ander beveiligingsbedrijf, dat zich niet houdt aan die oude afspraken. Daardoor moeten ze soms ongewild nachtdiensten draaien of werken op tijden die niet te combineren zijn met hun zorgtaken.

Namens zeker veertig beveiligers stapt vakbond CNV Vakmensen nu naar de rechter om af te dwingen dat de beveiligingsbedrijven zich houden aan de regels rond het overnemen van personeel. De bond richt zijn pijlen allereerst op CTSN, een van de vijf beveiligingsbedrijven die op Schiphol actief zijn. “Die solt met beveiligers”, zegt CNV-bestuurder Erik Honkoop, “die lapt alle roosterafspraken aan z’n laars”.

De onrust is het gevolg van de laatste aanbestedingsronde van het beveiligingswerk op Schiphol, eerder dit jaar. Na die tender is dat werk anders verdeeld over de bedrijven die de Schiphol Groep daarvoor inhuurt. Sommige verloren werk, andere wisten extra werk binnen te slepen. Als gevolg daarvan kregen honderden beveiligers in oktober de mededeling dat zij per 3 december overgeplaatst worden van het ene bedrijf naar het andere.

Een race naar de bodem

Al voor de tender werd uitgeschreven hadden de betrokken bedrijven afgesproken dat beveiligers bij overplaatsing niets zouden inleveren op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Maar de praktijk is anders, niet alleen op het gebied van werktijden, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om een verzekering die recht geeft op een extra jaar WW als iemand werkloos wordt. “Niet onbelangrijk in deze tijd”, zegt Honkoop.

Volgens Honkoop bewijst de hele gang van zaken dat er “op de werkvloer rauw geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden”. Voor zijn bond staat daarmee iets principieels op het spel: bij aanbestedingen mag nooit concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvinden. “Maar we merken dat Schiphol dat nu oogluikend toestaat.”

Anderhalve week geleden begon ook collega-vakbond FNV al een actie tegen wat de ‘race to the bottom’ van Schiphol genoemd werd. Schiphol concurreert vooral met andere luchthavens door de goedkoopste te willen zijn, betoogde de FNV toen. Dat gaat ten koste van de mensen die er werken, doordat bij elke nieuwe tender weer voor de goedkoopste wordt gekozen.

Een veelomvattend proces

CTSN was een van de winnaars van de tender. Dat bedrijf werkt met een andere cao dan andere beveiligingsbedrijven, maar had dit voorjaar wel beloofd zich te houden aan de regels uit die algemene beveiligings-cao over wat in juridisch jargon ‘overgang van onderneming’ heet. En dat doen we ook, zegt Marijke Tuninga, HR-manager bij CTSN. “Waar in dit veelomvattende proces nog onduidelijkheden zijn, is CTSN in overleg met betrokkenen.”

De Schiphol Groep ziet zichzelf nauwelijks als partij in dit conflict. Aan het begin van de aanbesteding heeft ze als eis gesteld dat bedrijven werken ‘conform een cao’ - welke cao dan ook. “De bonden blijven maar zeggen dat we steeds kiezen voor de goedkoopste”, zegt een woordvoerder. “Ten onrechte. Wij kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.”

In een ander juridisch conflict rond de beveiligingstender hebben werknemers inmiddels gelijk gekregen. Securitas kon na die tender het werk van SDBV Security overnemen en wilde vervolgens beknibbelen op arbeidsvoorwaarden - waaronder ook werktijden en roosters. Vlak voor de overgang naar Securitas kreeg de ondernemingsraad van SDBV gelijk van de rechter: dat mocht niet.

Twee beveiligers vertellen anoniem over de gevolgen van hun overplaatsing. Hun namen zijn bekend bij de hoofdredactie. ‘Na 27 jaar opeens weg’ “Dat was een domper, ja, toen ik hoorde dat ik werd overgeplaatst”, zegt een overgeplaatste beveiligster. “Na 27 jaar bij G4S. Opeens: weg. Andere werkplek, andere collega’s, andere sfeer. Nou ja, waar deuren gesloten worden, gaan andere deuren open. Maar bij G4S konden we zelf onze roosterwensen opgeven en die werden voor driekwart gehonoreerd. Nu werd ik voor nachtdiensten en door de week ingeroosterd, terwijl ik het liefst in het weekend werk. Door de week houd ik vrij voor mijn ouders, ik doe de boodschappen voor ze, ik rijd eens naar het ziekenhuis, ik doe de digitale klusjes. Misschien komt het goed met die roosters, hoor, maar het is een hoop gedoe.” ‘Je hele leven wordt overhoop gehaald’ Een andere overgeplaatste beveiligster: “Niemand is vrijwillig overgestapt. We kregen gewoon te horen: u wordt overgeplaatst. Je hele leven wordt overhoop gehaald, vooral door andere werktijden. Ik doe alleen avonddiensten, maar nu ben ik ook ’s ochtends ingeroosterd, vanaf vier uur. Ik heb geen auto, dus hoe kom ik op dat tijdstip op Schiphol!? De ene dag heb ik lange diensten, de andere heel korte, en daardoor moet ik nu negentien diensten draaien in plaats van zestien of soms zeventien. Uitleg krijg je niet. Ja, opstartproblemen, zeggen ze. Maar mijn rooster voor januari klopt nog steeds niet. Je komt thuis met hoofdpijn, het is alleen maar stress.”

