Beveiligers klagen over onveilige situaties op Schiphol: coronaregels worden door de drukte vaak genegeerd

Opnieuw trekken vakbonden aan de bel bij Schiphol: beveiligers op de luchthaven hebben het te druk en kunnen niet veilig werken. Reizigers drommen samen om hen heen en vaak wordt de anderhalvemeterregel bij lange na niet in acht genomen.

Schiphol verwerkt nu op topdagen 125.000 passagiers per dag, ongeveer half zoveel als tijdens de zomerdrukte van voor de pandemie. Maar de huidige drukte moet door minder personeel in goede banen worden geleid. Schiphol zelf waarschuwt passagiers op zijn website: het is ‘extra druk’, “de kans is groot dat we je vragen om iets dichter op elkaar te staan”.

Veel beveiligers klagen daarover. Eerder was het FNV Schiphol die waarschuwde, nu is het CNV Vakmensen. Die kreeg de afgelopen weken van zo’n honderd beveiligers meldingen binnen over onveilige situaties. “De luchthaven drijft de mensen als schapen bijeen”, zegt CNV-bestuurder Erik Maas, “terwijl ze juist verspreid in de wei zouden moeten staan, om de deltavariant zo weinig mogelijk kans te bieden”.

Scannen via röntgenbeelden

Het gaat met name om het werk op pier M, zegt de vakbond. Daarvandaan vertrekken vooral vluchten van prijsvechters als Ryanair en EasyJet en daar zijn minder winkels en horeca en ook minder zitplaatsen. “Daar is het inderdaad iets krapper dan elders op Schiphol”, bevestigt een woordvoerder van het vliegveld, “en dus iets lastiger om afstand te houden.”

Schiphol wil nu op de drukste plekken de zogeheten remote-X-ray-techniek invoeren. Die stelt de beveiligers in staat op afstand via röntgenbeelden passagiers te scannen. Dat betekent dat er per beveiligingspoortje één beveiliger minder in de directe nabijheid van de passagiersstroom hoeft te werken. Het duurt nog wel een paar weken voor het zo ver is, zegt de Schiphol-woordvoerder. “Die signalen van vakbonden zijn voor ons belangrijk, die nemen we serieus.”

Van dat laatste is Joost van Doesburg van FNV Schiphol niet overtuigd. Hij wijst erop dat de Inspectie SZW onlangs nog vaststelde dat ook in de rustruimtes voor Schiphol-personeel coronaregels worden overtreden: er staan te veel stoelen voor het aantal vierkante meters. En spray en doekjes om meubilair te desinfecteren zijn er niet. “Terwijl beveiligers vaak twaalf uur per dag werken – anders krijgen de beveiligingsbedrijven hun roosters niet rond – en dus gebaat zijn bij goede en veilige pauzes”, aldus de vakbondsman.

“Daarom hebben we nu stoelen weggehaald”, reageert de Schiphol-woordvoerder. “Daardoor moeten mensen soms wel verder lopen.”

