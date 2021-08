Betalingsbedrijf Adyen groeit sterk en lanceert nieuwe betaalkaart

Adyen verwerkte in de eerste zes maanden van dit jaar 216 miljard euro aan betalingen. Dat is een stijging met twee derde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Adyen heeft de afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in het uitbouwen van het dienstenaanbod voor zijn bestaande klanten en daar zit ook het grootste deel van de groei; meer dan 80 procent daarvan was dankzij de bestaande klanten die meer gebruikmaakten van de diensten van het bedrijf.

De betalingssystemen van Adyen worden gebruikt door tal van grote bedrijven in de wereld. Het rekent onder andere Facebook, Spotify, Uber en Netflix tot zijn klanten. Dat zijn er in totaal circa vijfduizend. Als voorbeeld van de sterke volumegroei bij bestaande klanten noemt Adyen de samenwerking met fastfoodketen McDonald’s. In 2019 ging Adyen mobiele transacties in het Verenigd Koninkrijk afhandelen voor het fastfoodconcern. Daarna volgden stap voor stap Canada, de Verenigde Arabische Emiraten en de Europese markt.

Een zegsman van Adyen legt uit dat vaak ook wordt geprofiteerd van de groei van een bedrijf zelf. In de betalingssector gaat het veelal om vertrouwen winnen. Als je een bepaalde dienst goed uitvoert, is een bedrijf snel geneigd meer zaken te doen. Adyen merkt dat er sinds de beursgang nauwelijks klanten zijn geweest die de samenwerking hebben opgezegd.

Zelf eten en drinken bestellen

Adyen maakte tevens bekend voor maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway een nieuwe betaalkaart te lanceren. Werknemers van deelnemende bedrijven kunnen met de Takeaway Pay Card zelf eten en drinken bestellen en betalen bij verschillende restaurants wereldwijd.

Al met al resulteerden de activiteiten van het bedrijf in een stijging van de netto-inkomsten met 46 procent tot 445 miljoen euro. De winst kwam uit op krap 205 miljoen euro. Dat betekende ruimschoots een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. Door de coronacrisis gingen bedrijven ook versneld over naar cashloos betalen. Van die trend profiteert Adyen al een tijd. Ook vindt nog altijd ruim 80 procent van de betalingen fysiek in de winkel plaats en valt er voor de onderneming nog een hoop te winnen.

