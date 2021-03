Bestuursvoorzitters: 2021 wordt het jaar van groei, meer winst en meer aandacht voor personeelswelzijn

De meeste bestuursvoorzitters van grote Nederlandse bedrijven zijn optimistisch over de ontwikkeling van de economie en over de nabije toekomst van hun bedrijf. Zij willen meer investeren in digitalisering, maar hebben in coronatijd ook ondervonden hoe belangrijk het is dat werknemers betrokken zijn bij hun bedrijf en dat zij wendbaar zijn. Bijna de helft van de directeuren wil dan ook extra aandacht besteden aan de bedrijfscultuur.

Dit blijkt uit een enquête van accountantsbureau PwC onder bestuursvoorzitters van (redelijk) grote bedrijven. PwC deed dat onderzoek voor de 24ste keer. Wereldwijd deden er zo’n 5000 bestuursvoorzitters aan mee, in Nederland waren dat er 141. Het midden- en kleinbedrijf is niet in het onderzoek betrokken.

Digitalisering en kostenbesparingen prioriteit

Bijna driekwart van de 141 respondenten in Nederland denkt dat de economie dit jaar gaat groeien. Twee derde verwacht meer om te zetten dan in 2020 en 57 procent verwacht meer winst. Volgens Ad van Gils, bestuursvoorzitter van PwC Nederland, is dat optimisme deels een gevolg van de beschikbaarheid van coronavaccins: het einde van de coronacrisis lijkt in zicht te komen.

Dat ondernemers optimistischer zijn dan ruim een jaar geleden, komt doordat er toen veel onzekerheid was rond de brexit en de handelsruzies tussen China en de VS. Daarbij had een deel van de bedrijven in 2020 (veel) last van de coronacrisis. Als de economie aantrekt, is het logisch dat zij denken dat hun resultaten in 2021 verbeteren.

‘Corona’ heeft invloed op de gedachten en plannen van bestuursvoorzitters. Digitalisering was al belangrijk, dat geldt nu nog meer. Zo’n driekwart van de ondernemers wil daar meer in investeren. Zorgen over digitalisering zijn er ook. Daarom denken de bestuurders ook meer geld uit te geven aan veiligheid (cybersecurity), privacy en databescherming. Kostenbesparingen zijn, het zal geen verbazing wekken, voor 67 procent van de ondervraagden ook een prioriteit.

Wendbaar

Opvallend is, vindt Van Gils, dat ondernemers in het ‘coronajaar’ meer oog hebben gekregen voor de ‘mens- en zachte kant’ van bedrijven. Op de vraag wat zij willen doen om de concurrentiekracht van hun bedrijf te verbeteren, antwoordde 43 procent dat er (meer) aandacht moet zijn voor de bedrijfscultuur en gedrag. 30 procent meent dat er meer aandacht moet zijn voor het welzijn en de gezondheid van werknemers. Van Gils: “In coronatijd is het besef gegroeid dat mensen het verschil maken in een digitale wereld. Corona heeft veel van mensen gevraagd, ze moesten wendbaar zijn.” Bijna vier op de tien ondervraagden ziet het verbeteren van digitale vaardigheden van werknemers als belangrijk middel om de concurrentie voor te blijven.

Uit de enquête blijkt verder dat veel, maar zeker niet alle ondernemers zich kunnen vinden in de visie die de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland in februari presenteerden. Die beklemtoonden toen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en een leidende rol moeten spelen bij de vergroening van de economie. De meerderheid van de ondervraagde bestuursvoorzitters vindt dat ook. Iets meer dan de helft (55 procent) vindt dat zij moeten bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering en het terugdringen van de vervuiling.

Onzekerheid

Opvallend vindt Van Gils dat 80 van de 141 ondernemers zeiden dat zij met PwC verder willen praten over de resultaten van het onderzoek. Blijkbaar is daar veel behoefte aan en heerst er onzekerheid over de toekomst. Overigens verschilden de uitkomsten van het Nederlandse deel van de enquête niet veel met de uitkomsten in andere westerse landen.

