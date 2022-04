Besparingstips van een ervaringsdeskundige: Kook eieren één minuut en doe rijst in een slaapzak

Ze blikt terug op toen ze twintig was en die ene vriendin – die bij een hele dure banketbakkerij werkte – op visite kwam. “Ik wilde haar geen chocolade van Aldi geven omdat ik van haar altijd luxe gebakjes kreeg”, zegt culinair columnist Joke Boon.

“Toen heb ik truffels van Aldi in een papieren zakje van de Bijenkorf gedaan. Dat zakje had ik van iemand gekregen. Voor haar neus scheurde ik de zak open en haalde ik de chocolade eruit. Ze vond het heerlijk”, zegt Boon. “Als je het niet zo breed hebt, leer je een beetje valsspelen.”

Trucs

Gewoon de psychologie van de mens gebruiken om er iets leuks van te maken, zegt ze over die truc. Niets om je voor te schamen, vindt ze. Ze ziet het eerder als een uitdaging, een sport. Om van weinig toch iets meer te maken.

Ze deed hetzelfde met wijn. “Als ik voor mijn verjaardag een dure fles kreeg bewaarde ik die. Dan kocht ik voor een volgend feestje goedkope wijn uit een pak, daarmee vulde ik de dure fles en dan stampte ik de kurk er weer in. Iedereen vond het dan superlekker.”

Nu doet ze dat allang niet meer, dingen overgieten en verpakkingen verwisselen. Maar ze heeft uit die tijd nog genoeg andere tips om geld te besparen. Ze leerde dat je gehakt makkelijk kunt ‘oppompen’ door er tofoe of tahoe doorheen te prakken.

Boon: “Ik ben zelf veganist, maar mijn man eet graag vlees. Als ik gehaktballen maak gebruik ik 50 procent plantaardig spul en 50 procent gehakt. Dat moet je langzaam opvoeren: begin met 25 procent vegetarisch en bouw het langzaam op. Zeker als je er een beetje ketjap en ketchup bij doet zie je het verschil niet, en de vleessmaak blijft.”

Budget boodschappen doen

Geld besparen begint bij slim boodschappen doen, zegt ze. “Geef jezelf een budget en maak een boodschappenlijstje. Ga aan het einde van de middag naar de markt (veel korting) en kijk eens op Too Good To Go. Via die app bieden bakkers, speciaalzaken en supermarkten voor een schijntje dagverse producten aan, omdat ze anders in de prullenbak verdwijnen.”

En ga tijdens het boodschappen doen eens door je knieën. Want alle A-merken liggen op ooghoogte, maar B- en C-merken liggen lager. En niet onbelangrijk: laat jonge kinderen thuis. “In de supermarkt liggen veel producten die kinderen moeten aanspreken: met schreeuwerige kleurtjes en vrolijke cartoonfiguren. Als je kinderen mee zijn, gaan ze daar geheid om zeuren.”

Door naar de keuken. Bedenk van tevoren wat je kunt doen met de restjes van de vorige dag. “Restjes in een nieuw gerecht verwerken noem je ‘kettingkoken’. Superduurzaam, want je gooit op die manier nooit eten weg.”

Koken met minder gas

Ook op gasverbruik kun je veel besparen. “Laat een pan water met eieren een minuut koken en zet dan het vuur uit. Laat de eieren nog 10 minuten in het hete water staan en ze zijn hardgekookt. Dit werkt ook met aardappelen. Kleintjes kook je 5 minuten en laat je dan 15 tot 20 minuten staan.”

Of haal een gerecht dat kort heeft gekookt van het vuur en vouw de pan in een opengeritste slaapzak. “Op die manier bewaar je de hitte en wordt het eten langzaam gaar. Zo kun je bijvoorbeeld rijst koken, een bouillon trekken of een stoofgerecht maken. Je kunt een pan ook in een jas wikkelen, zelfde concept.”

Met weinig bakolie toch een stapel pannenkoeken bakken? “Verwarm twee à drie eetlepels olie in een koekenpan, giet de hete olie vervolgens over in een schaaltje. Per pannenkoek doe je telkens een theelepeltje olie uit het schaaltje in de pan. Zo voorkom je dat de eerste pannenkoek meteen alle olie opzuigt.”

Gebruik alles

Gebruik de olie uit een blikje tonijn of een potje zongedroogde tomaten, tipt Boon. “Daar kun je heerlijk aardappeltjes in bakken. Of een uitje voor de pastasaus in fruiten. De meeste mensen gooien die olie nu gewoon weg. Zonde!”

Als laatste nog een advies voor mensen met vet haar. “Stop met het kopen van dure droogshampoos. Een theelepeltje maizena (blond haar) of cacaopoeder (donker haar) door het haar wrijven werkt net zo goed. “Die producten absorberen vet.” Toegegeven: die tip heeft ze van een kapper.

