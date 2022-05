‘Besmet’ schip met Russische gasolie vaart nu toch weg; lijkt koers te zetten naar Gibraltar

Het schip probeerde een week geleden eerst zijn lading af te leveren in de Rotterdamse haven. Het was politiek onmogelijk de Sunny Liger tegen te houden, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) daarover. De tanker vaart namelijk onder de vlag van de Marshalleilanden, en is dus op papier niet Russisch. Sancties zijn daarom niet van toepassing.

De eigenlijke bestemming van het schip was Zweden. Daar deden zich dezelfde politieke beperkingen voor, maar waren het havenmedewerkers die weigerden het schip binnen te halen en uit te laden. In het kader van internationale solidariteit volgde de Nederlandse vakbond FNV dat voorbeeld. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam was het schip wat de vakbondsleden betreft niet welkom.

Vervolgens ontstond een soort patstelling waarbij niemand zijn vingers aan de ‘besmette’ lading wilde branden. De Sunny Liger vertrok echter een week lang niet uit zichzelf. Dat lijkt vrijdagavond laat dus toch te gebeuren: op de scheepsradar op de website Marinetraffic.com is de status van het schip veranderd. Als bestemming staat nu Gibraltar vermeld. In elk geval vaart de Sunny Liger inmiddels weg van de Nederlandse kust.

FNV heeft al laten weten het schip te blijven volgen om de vakbond van een volgend land waar het wil aanmeren in te seinen. De bond hoopt dan dat zich opnieuw hetzelfde scenario voltrekt.

Vakbond regelt wat minister niet lukt: Russische olie uit haven weren

Het klinkt nogal onbegrijpelijk: minister Hoekstra zegt een schip vol Russische olie niet uit de Nederlandse havens te kunnen weren. Terwijl havenmedewerkers daar via vakbond FNV wél in lijken te slagen. Hoe kan dat?