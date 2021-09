Benzineprijs stijgt naar record door duurdere olie

In juni dit jaar steeg de benzineprijs voor het eerst bij de duurste tankstations -vaak die langs de snelweg -boven de 2 euro. Nu zitten we daar weer dicht tegenaan. Het gaat dan wel om de hoogste prijs die in Nederland gevraagd wordt, het betreft niet de gemiddelde prijs. Bij onbemande tankstations of in kleine plaatsen ligt de prijs doorgaans lager.

De adviesprijs voor een liter Euro 95 lag dinsdagmiddag op 1,989 euro, voor diesel op 1,635 euro en lpg op 1,012. De geadviseerde prijs voor een liter premiumbenzine ligt nu iets boven de 2 euro. Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers, dat de prijzen al twintig jaar bijhoudt. De organisatie berekent die op basis van de adviesprijzen van vijf oliemaatschappijen: Shell, Esso, BP, Total en Texaco.

Dat de prijzen al een tijd zo hoog zijn, komt door de oplopende olieprijzen. De vraag naar olie stijgt weer - er wordt weer meer geproduceerd, geconsumeerd en gereisd - terwijl de productie ervan niet stijgt. Dat hebben de grote olieproducerende landen zo met elkaar afgesproken. Ook wordt gespeculeerd dat het aanbod op de oliemarkt steeds meer onder druk kan komen te staan omdat minder wordt geïnvesteerd in nieuwe fossiele brandstofprojecten.

80 dollar voor een vat

Een vat ruwe Brentolie (van 159 liter) kost inmiddels zo’n 80 dollar, in juni was dat al heel hoog met 75 dollar dollar. Ruim een half jaar geleden was dat nog 40 dollar. Al is dit zeker geen record.

De stijgende olieprijzen gaan hand in hand met de sterk opgelopen gasprijzen. In Europa hebben de gasprijzen nieuwe recordniveaus bereikt en in het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs zorgen over tekorten aan gas nu het winterseizoen eraan komt. De prijs van aardgas ging dinsdag met meer dan 11 procent omhoog.

De benzineprijs wordt bepaald door de prijs van de olie en door de productiekosten van benzine. Maar dat is niet alles, in Nederland bestaat de prijs ook voor een groot deel uit accijns, uit btw en uit transportkosten.

Kenners denken dat de olieprijzen nog wel verder kunnen gaan stijgen. Oliekartel Opec en zijn bondgenoten waaronder Rusland zijn de productie geleidelijk aan het verhogen door de grotere vraag. Zij hadden eerder de olieproductie nog scherp verlaagd vanwege de coronacrisis om zo de prijzen te stutten. Sinds de zomer van vorig jaar is de productie wel een paar keer met kleine stapjes verhoogd maar het blijft nu achter bij de vraag. Zakenbank Goldman Sachs denkt dat de productieverhogingen de komende tijd niet voldoende zullen zijn om het krappe aanbod op de oliemarkt te verhelpen.

