Beleggers zagen het aankomen: Shell boekt miljardenverlies

Zo veel verlies als het afgelopen kwartaal heeft Shell nooit eerder in zijn geschiedenis geleden, en toch viel het mee. Het olieconcern had een maand geleden al een duidelijke waarschuwing gegeven en blijkt nu te zijn uitgekomen op een verlies van ruim 18 miljard dollar.

Dat is een keiharde klap, maar beleggers hadden erop gerekend dat Shell nog veel harder onderuit zou gaan. Het aandeel Shell verloor donderdag na opening beurs maar weinig aan waarde.

Dat het Brits-Nederlandse concern geraakt wordt door de coronacrisis verrast niemand. Door de lockdowns overal ter wereld verkocht het bedrijf veel minder brandstof aan de pomp. De luchtvaart viel zo goed als stil, en daarmee verdween ook de vraag naar kerosine bijna volledig. Daarnaast zakte de olieprijs hard in, en ook dat raakt Shell. Die prijs stijgt nu weer enigszins, maar nog niet tot op het niveau van voor de pandemie, en Shell verwacht ook niet dat dat binnen afzienbare tijd staat te gebeuren.

Eenmalige posten

Vooral eenmalige afschrijvingen die vanwege deze crisis nodig zijn, zorgen voor het megaverlies van Shell: een aantal bezittingen staat nu voor veel minder geld in de boeken. Zo schreef het concern miljarden af op onder meer een duur vloeibaargasproject in Australië (‘s werelds grootste drijvende gasfabriek ‘Prelude’), op Shells Braziliaanse olie- en gasvelden en op schalieprojecten in de Verenigde Staten. Daarnaast kwam er een grote afschrijving vanwege de verwachting van Shell dat olie- en gasprijzen op de middellange en langere termijn lager zullen uitvallen dan eerder geraamd.

Shell waarschuwde eind juni al dat deze boekhoudkundige exercitie 15 à 22 miljard dollar zou kosten. Nu blijkt het uiteindelijk bijna 17 miljard te zijn geworden. Maar het gaat om eenmalige posten, benadrukt het bedrijf zelf.

Als die posten buiten beschouwing gelaten worden, blijkt Shell het minder slecht te doen dan verwacht. Die onderliggende winst bedroeg de afgelopen drie maanden 638 miljoen dollar. Dat is weliswaar ruim 80 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar veel meer dan waar beleggers op gerekend hadden. Die verwachtten ongeveer eenzelfde bedrag, maar dan verlies. Beursanalisten spraken daarom eensgezind van een ‘meevaller’.

Shell heeft vooral nog winst weten te maken op de handel in en opslag van ruwe olie, door kansen te benutten op ‘ongebruikelijke plekken in de wereld', zoals topman Ben van Beurden het uitdrukte tegenover financieel persbureau Bloomberg.

Exterieur van het terrein van Shell Pernis. Beeld ANP

Afslanken

Beleggers in Shell hebben hun verlies eerder al moeten nemen. Eind april had de bedrijfstop al aangekondigd het dividend te verlagen, van 47 cent naar 16 cent per aandeel. Voor Shell een ongehoorde stap: zoiets had het bedrijf sinds de Tweede Wereldoorlog niet gedaan. Het aandeel Shell verloor stevig na die aankondiging. Donderdag bleef zo’n forse koersval uit, maar al met al is het aandeel sinds begin dit jaar al bijna de helft van zijn waarde kwijt.

Om de pandemie gezond te kunnen overleven, heeft Shell de omvang van zijn investeringen al flink teruggeschroefd en ook wordt er gewerkt aan een reorganisatie die het bedrijf moet laten ‘afslanken’. Details over die reorganisatie worden later dit jaar bekendgemaakt, maar dat die banen zal kosten, staat wel vast.

Die reorganisatie moet er daarnaast voor zorgen dat het bedrijf de overgang naar andere energiebronnen kan maken. “Op termijn zal de relevantie van de olie- en gassector afnemen en komen daar andere energievormen voor in de plaats”, zei topman Van Beurden onlangs in een interview met Het Financieele Dagblad. Hij voegde daar wel meteen aan toe: “We moeten nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, maar het oude verdienmodel niet meteen weggooien.”

